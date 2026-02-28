Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція підтвердила, що дрон біля авіаносця Франції був російським

28 лютого 2026, 11:48
Фото: РБК
Безпілотник, який 26 лютого наблизився до Шарль де Голль біля Мальме, запустили з російського корабля радіорозвідки "Жигульовск".

Збройні сили Швеція підтвердили, що безпілотник, який 26 лютого наблизився до французького атомного авіаносця Шарль де Голль біля Мальме, був запущений з російського корабля радіорозвідки “Жигульовск” у протоці Ересунд.

Про це йдеться на сайті шведських Збройних сил.

Інцидент стався на тлі перебування авіаносця у порту Мальме для участі у військових навчаннях Orion-26. Дрон намагався наблизитися до судна, проте шведські військово-морські сили швидко відреагували та приглушили безпілотник.

Після інциденту шведські військові провели аналіз технічних даних і підтвердили походження дрона. Корабель ''Жигульовск'' був зафіксований під час проходження протоки Ересунд, що дозволило оперативно відстежити запуск безпілотника. Російське судно переслідували до виходу з територіальних вод Швеції.

За словами представників шведських Збройних сил, дії дрона та російського судна розцінюються як провокаційні і становлять загрозу безпеці суден союзників, які беруть участь у навчаннях. Інцидент викликав підвищену пильність у регіоні та додаткові заходи безпеки під час перебування авіаносця у водах поблизу Швеції.

Французький атомний авіаносець ''Шарль де Голль'' кілька днів тому прибув до Мальме для участі у багатонаціональних навчаннях Orion-26, спрямованих на покращення координації союзних сил у Балтійському та Північному морях. Під час інциденту екіпаж авіаносця перебував у бойовій готовності, проте серйозних ушкоджень або втрат не зафіксовано.

Швеція наголошує на важливості прозорості у військових операціях у регіоні та продовжує моніторинг активності російських суден і безпілотників у Балтійському морі. Цей випадок став ще одним сигналом зростання напруженості у водах біля Північної Європи, де регулярно проводяться навчання та маневри країн НАТО та союзників.

Нагадаємо, що цього тижня російський дрон намагався наблизитися до авіаносця у Швеції.

 

