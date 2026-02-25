Нідерланди відмовилися проводити чемпіонат Європи з параплавання через участь росіян і білорусів

Міністерство охорони здоров'я, соціального забезпечення та спорту підтвердило відмову виданню Nieuwsuur.

Нідерланди відмовилися від організації чемпіонату Європи з параплавання через участь у ньому російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє AD.nl.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) вимагає, щоб росіянам та білорусам було дозволено брати участь під власним прапором, як це буде на зимових Паралімпійських іграх у Мілані.

За словами директора Федерації плавання Нідерландів (KNZB) Арнуда Стрійбіса, рішення було прийнято після консультації з міністерствами в Гаазі.

Міністерство охорони здоров'я, соціального забезпечення та спорту підтвердило відмову виданню Nieuwsuur.

"Нідерланди не хочуть проведення чемпіонату Європи з параплавання, в якому брали б участь росіяни та білоруси (під своїм прапором та гімном). Це дозволено під повністю нейтральним прапором та без гімну", – заявили у міністерстві.

Стрійбіс розповів виданню Nieuwsuur, що МПК вимагає, щоб російські та білоруські спортсмени мали можливість змагатися під власними прапорами.

"Тому ми дійшли висновку, що не можемо виконати те, що вони хотіли передбачити в контракті".

Таким чином, майбутнє чемпіонату Європи з паралімпійського плавання залишається невизначеним. Поки що невідомо, чи відбудеться він і де. Це може мати серйозні спортивні наслідки для плавців, які хочуть змагатися на Паралімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Чемпіонат Європи мав бути частиною кваліфікаційного процесу на Ігри. Якщо цього не станеться, європейські спортсмени матимуть менше шансів на кваліфікацію.

Нагадаємо, що участь російських та білоруських спортсменів на зимових Паралімпійських іграх 2026 року викликала критику ЄС. Європейські країни засудили таке рішення, а українські органи скасували трансляцію церемонії відкриття через допуск спортсменів із росії та білорусі під своїми прапорами.