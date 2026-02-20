В Україні скасували трансляцію відкриття Зимової Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Урочисте шоу не буде показано.

В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимової Паралімпіади-2026 після того, як туди під своїми прапорами було допущено росіян і білорусів.

Про це повідомляють на сайті "Суспільного Мовлення".

"Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресора та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів", - говориться в заяві офіційного транслятора Ігор в Україні.

У заяві також зазначається, що "Суспільне" забезпечить трансляцію виступів українських паралімпійців, які представляють країну в надзвичайно складних обставинах.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет допустив шістьох паралімпійців із рф в індивідуальних змаганнях, а також надав чотири квоти для Білорусі без нейтрального статусу і з національною символікою.

Після цього рішення збірна України в повному складі заявила про бойкот церемонії відкриття Ігор-2026.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться в Італії з 6 до 15 березня. На минулій зимовій Паралімпіаді-2022 у Пекіні збірна України завоювала історичні 29 медалей і посіла друге місце в загальнокомандному заліку Ігор.

Нагадаємо, країни ЄС засудили участь російських і білоруських спортсменів у Паралімпійських іграх-2026.