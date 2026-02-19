Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Країни ЄС засудили участь російських і білоруських спортсменів у Паралімпійських іграх-2026

19 лютого 2026, 11:31
Країни ЄС засудили участь російських і білоруських спортсменів у Паралімпійських іграх-2026
Раніше бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів висловила і Єврокомісія.

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити до Зимових Паралімпійських ігор у Мілані-Кортіні шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів із демонстрацією національних емблем та гімнів.

Про це повідомили міністри закордонних справ та спорту Італії Антоніо Таяні та Андреа Абоді у спільній заяві.

Італійський уряд наголосив, що рішення МПК про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів суперечить принципам Паралімпіади та порушує солідарність з Україною. Міністри закликали МПК переглянути своє рішення і дозволити російським та білоруським спортсменам виступати лише як нейтральним атлетам.

У відповідь на це прем’єрка Литви Інга Ругінене оголосила про бойкот Зимових Паралімпійських ігор, запланованих на 6–15 березня, на знак протесту проти участі спортсменів з РФ та Білорусі під національними прапорами. Литовський паралімпійський комітет також різко засудив рішення МПК, а сама Ругінене наголосила на необхідності єдності європейських країн і підтримки України.

Подібну позицію зайняли і представники Польщі: Міністерство спорту та туризму країни повідомило, що не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через рішення допустити до змагань російських і білоруських спортсменів під власними прапорами. У заяві польського відомства зазначено, що це перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року та що в умовах триваючої агресії росії проти України така участь є "абсолютно неприйнятною".

Раніше бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів висловила і Єврокомісія.

ІталіяПольщаЛитваПаралімпіада-2026

Останні матеріали

Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється