Країни ЄС засудили участь російських і білоруських спортсменів у Паралімпійських іграх-2026

Раніше бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів висловила і Єврокомісія.

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити до Зимових Паралімпійських ігор у Мілані-Кортіні шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів із демонстрацією національних емблем та гімнів.

Про це повідомили міністри закордонних справ та спорту Італії Антоніо Таяні та Андреа Абоді у спільній заяві.

Італійський уряд наголосив, що рішення МПК про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів суперечить принципам Паралімпіади та порушує солідарність з Україною. Міністри закликали МПК переглянути своє рішення і дозволити російським та білоруським спортсменам виступати лише як нейтральним атлетам.

У відповідь на це прем’єрка Литви Інга Ругінене оголосила про бойкот Зимових Паралімпійських ігор, запланованих на 6–15 березня, на знак протесту проти участі спортсменів з РФ та Білорусі під національними прапорами. Литовський паралімпійський комітет також різко засудив рішення МПК, а сама Ругінене наголосила на необхідності єдності європейських країн і підтримки України.

Подібну позицію зайняли і представники Польщі: Міністерство спорту та туризму країни повідомило, що не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через рішення допустити до змагань російських і білоруських спортсменів під власними прапорами. У заяві польського відомства зазначено, що це перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року та що в умовах триваючої агресії росії проти України така участь є "абсолютно неприйнятною".

Раніше бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів висловила і Єврокомісія.