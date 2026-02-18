Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вслід за Україною: ЄС бойкотуватиме відкриття Паралімпіади

18 лютого 2026, 17:59
Вслід за Україною: ЄС бойкотуватиме відкриття Паралімпіади
Фото: wsj.com
Єврокомісар не братиме участі у відкритті і закликав європейських колег бойкотувати церемонію через присутність національних символів агресорів.

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф назвав рішення дозволити російські та білоруські прапори "неприйнятним".

Про це Мікалеф написав у соцмережі X (Twitter).

"Поки триває загарбницька війна росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані із цим конфліктом", – йдеться у дописі.

Він додав, що не буде присутній на церемонії відкриття і закликав "однодумців" зробити те саме.

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам виступати на Зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами. 

Це стане першим випадком підняття російського прапора на Паралімпіаді з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках російські спортсмени виступали під нейтральними прапорами через допінгові санкції та наслідки вторгнення рф в Україну.

Зимові Паралімпійські ігри відбудуться 6–15 березня 2026 у Мілані та Кортіні. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив розчарування через участь десяти спортсменів із росії та білорусі.

У середу, 18 лютого стало відомо, що Україна бойкотує відкриття Паралімпіади через повернення прапорів рф і бр

Також минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет заборонив українцю вшанувати загиблих спортсменів на зимовій Олімпіаді.

 

ЄвросоюзПаралімпіада

Останні матеріали

Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється