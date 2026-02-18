Вслід за Україною: ЄС бойкотуватиме відкриття Паралімпіади

Єврокомісар не братиме участі у відкритті і закликав європейських колег бойкотувати церемонію через присутність національних символів агресорів.

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф назвав рішення дозволити російські та білоруські прапори "неприйнятним".

Про це Мікалеф написав у соцмережі X (Twitter).

"Поки триває загарбницька війна росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані із цим конфліктом", – йдеться у дописі.

Він додав, що не буде присутній на церемонії відкриття і закликав "однодумців" зробити те саме.

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам виступати на Зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Це стане першим випадком підняття російського прапора на Паралімпіаді з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках російські спортсмени виступали під нейтральними прапорами через допінгові санкції та наслідки вторгнення рф в Україну.

Зимові Паралімпійські ігри відбудуться 6–15 березня 2026 у Мілані та Кортіні. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив розчарування через участь десяти спортсменів із росії та білорусі.

У середу, 18 лютого стало відомо, що Україна бойкотує відкриття Паралімпіади через повернення прапорів рф і бр.

Також минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет заборонив українцю вшанувати загиблих спортсменів на зимовій Олімпіаді.