Україна бойкотує відкриття Паралімпіади через повернення прапорів росії та білорусі

18 лютого 2026, 16:32
Київ не братиме участі в урочистих заходах Ігор-2026 через рішення МПК дозволити спортсменам із країн-агресорів виступати під національними прапорами.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний оголосив, що офіційний Київ не братиме участі в урочистих заходах Зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо через рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з росії і білорусі виступати під національними прапорами.

Про це міністр написав у Facebook.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) опинився в центрі гучного скандалу після рішення дозволити представникам росії та білорусі змагатися під своїми державними стягами на зимових Іграх-2026.

Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний різко засудив це рішення, назвавши його спробою легітимізувати воєнні злочини через спорт.

"Символи росії та білорусі не мають права з'являтися на турнірах, що базуються на принципах чесності та поваги. Ці режими перетворили атлетику на механізм пропаганди та зневаги", – наголосив міністр.

Бідний підкреслив, що у рф паралімпійський рух став специфічною платформою для підтримки осіб, які отримали травми під час повномасштабного вторгнення в Україну. На його думку, підняття російського прапора на міжнародній спортивній арені подає сигнал, що агресія є допустимою нормою, що суперечить принципам спортивної чесності.

Україна офіційно оголосила бойкот усіх урочистих заходів Паралімпіади-2026, проте спортсмени можуть брати участь у змаганнях окремо від церемоній відкриття та закриття.

Нагадаємо, що 17 лютого росія отримала право виступати під національним прапором на Паралімпіаді-2026

 

