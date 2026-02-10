МОК заборонив українцю вшанувати загиблих спортсменів на зимовій Олімпіаді

Комітет заборонив українському скелетоністу використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів під час тренувань і стартів.

27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати спеціальний шолом під час тренувань і змагань на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Гераскевича, українська сторона вже готує офіційний запит до МОК і має намір боротися до кінця за право виступати на Іграх саме в цьому шоломі.

На шоломі зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. До ухвалення рішення МОК Гераскевич встиг провести перші тренування на олімпійському треку в цьому екіпіруванні.

"Це рішення, яке просто розбиває серце. Складається враження, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди вони більше ніколи не зможуть вийти", - написав Гераскевич.

Він також наголосив, що в минулому існували прецеденти, коли МОК дозволяв подібні форми вшанування, однак цього разу, за його словами, для України були запроваджені "особливі правила".

"Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі", - додав спортсмен.

Зазначимо, що вчора, 9 лютого, український скелетоніст з'явився на ОІ-2026 у "шоломі пам'яті".