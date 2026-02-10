Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МОК заборонив українцю вшанувати загиблих спортсменів на зимовій Олімпіаді

10 лютого 2026, 09:28
МОК заборонив українцю вшанувати загиблих спортсменів на зимовій Олімпіаді
Комітет заборонив українському скелетоністу використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів під час тренувань і стартів.

27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати спеціальний шолом під час тренувань і змагань на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Гераскевича, українська сторона вже готує офіційний запит до МОК і має намір боротися до кінця за право виступати на Іграх саме в цьому шоломі.

На шоломі зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. До ухвалення рішення МОК Гераскевич встиг провести перші тренування на олімпійському треку в цьому екіпіруванні.

"Це рішення, яке просто розбиває серце. Складається враження, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди вони більше ніколи не зможуть вийти", - написав Гераскевич.

Він також наголосив, що в минулому існували прецеденти, коли МОК дозволяв подібні форми вшанування, однак цього разу, за його словами, для України були запроваджені "особливі правила".

"Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі", - додав спортсмен.

Зазначимо, що вчора, 9 лютого, український скелетоніст з'явився на ОІ-2026 у "шоломі пам'яті"

 
олімпіадаМОКВладислав Гераскевич

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється