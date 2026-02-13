Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

The Telegraph: рішення МОК щодо Гераскевича виглядає безглуздо і суперечливо

13 лютого 2026, 11:45
The Telegraph: рішення МОК щодо Гераскевича виглядає безглуздо і суперечливо
Getty Images/Andrew Milligan
У відповідь на рішення МОК президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Гераскевича орденом Свободи.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича з зимової Олімпіади-2026 через шолом, на якому були зображення загиблих російською армією українських спортсменів. МОК аргументував рішення порушенням Статті 50 Олімпійської хартії, що забороняє політичні, релігійні чи расові демонстрації.

Про рішення МОК пише The Telegraph, де спортивний кореспондент Саймон Бріггс називає позицію комітету “філософськи неспроможною і абсолютно непрактичною”. Він наголошує на лицемірстві організації, яка раніше відсторонила росію і білорусь від Олімпіади-2022, а тепер забороняє Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих українських спортсменів.

Бріггс також підкреслює, що дискваліфікація лише посилила послання Гераскевича, а його шолом стає символом принципової позиції українських спортсменів.

У відповідь на рішення МОК президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Гераскевича орденом Свободи, висловивши подяку спортсмену за мужність та принциповість. У вечірньому відеозверненні він наголосив, що "олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору".

Зеленський також нагадав про втрати українських спортсменів унаслідок війни: за час повномасштабного вторгнення загинули 660 спортсменів та тренерів, а сотні більше не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях. Водночас 13 росіян, які виступають на Олімпіаді під нейтральними прапорами, продовжують підтримувати агресію проти України, і, за словами президента, саме вони заслуговують на дискваліфікацію.

МОКВолодимир ЗеленськийОлімпіада 2026Владислав Гераскевич

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється