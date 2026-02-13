The Telegraph: рішення МОК щодо Гераскевича виглядає безглуздо і суперечливо

У відповідь на рішення МОК президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Гераскевича орденом Свободи.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича з зимової Олімпіади-2026 через шолом, на якому були зображення загиблих російською армією українських спортсменів. МОК аргументував рішення порушенням Статті 50 Олімпійської хартії, що забороняє політичні, релігійні чи расові демонстрації.

Про рішення МОК пише The Telegraph, де спортивний кореспондент Саймон Бріггс називає позицію комітету “філософськи неспроможною і абсолютно непрактичною”. Він наголошує на лицемірстві організації, яка раніше відсторонила росію і білорусь від Олімпіади-2022, а тепер забороняє Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих українських спортсменів.

Бріггс також підкреслює, що дискваліфікація лише посилила послання Гераскевича, а його шолом стає символом принципової позиції українських спортсменів.

У відповідь на рішення МОК президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Гераскевича орденом Свободи, висловивши подяку спортсмену за мужність та принциповість. У вечірньому відеозверненні він наголосив, що "олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору".

Зеленський також нагадав про втрати українських спортсменів унаслідок війни: за час повномасштабного вторгнення загинули 660 спортсменів та тренерів, а сотні більше не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях. Водночас 13 росіян, які виступають на Олімпіаді під нейтральними прапорами, продовжують підтримувати агресію проти України, і, за словами президента, саме вони заслуговують на дискваліфікацію.