Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через "шолом пам'яті"

12 лютого 2026, 10:26
Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через
Getty Images/Andrew Milligan
Шолом був присвячений вбитим російськими загарбниками спортсменам.

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на зимових Олімпійських іграх-2026. Спортсмен планував стартувати у "шоломі пам'яті", проте через заборону МОК його участь у змаганні стала неможливою.

Про це спортсмен сказав в ефірі "Суспільного". 

МОК заборонив використання шолома, який Гераскевич хотів присвятити пам'яті загиблих українських спортсменів, і погрожував дискваліфікацією у разі порушення правил.

У день змагань Владислав опублікував заяву в Instagram, у якій зазначив, що не прагнув створювати скандал. 

"МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною… Скандал відволікає увагу від самих змагань та спортсменів", – заявив він.

Спортсмен також висловив вимоги до організаторів: зняти заборону на шолом, вибачитися за тиск та надати допомогу українським спортивним об'єктам, що постраждали від обстрілів.

Кореспондент Сергій Захарченко розповів в ефірі олімпійської студії, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації:

"Жюрі змагань ухвалило рішення через порушення правил щодо вираження позиції спортсмена. Використання шолома, за правилами МОК, нібито порушує статтю 50 - заборону політичних закликів. Владислава зняли зі стартлисту".

Вчора ми повідомляли, що Гераскевич таки вийшов у "шоломі пам'яті" на тренування, всупереч забороні МОК.

