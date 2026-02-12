Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Голова МОК відреагувала на дискваліфікацію Гераскевича

12 лютого 2026, 15:58
Голова МОК відреагувала на дискваліфікацію Гераскевича
Ковентрі зазначила, що особисто хотіла поговорити з Гераскевичем і спробувати знайти рішення, однак зробити цього не вдалося.

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор, заявивши, що шкодує через ситуацію та хотіла б, аби спортсмен зміг виступити.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Ковентрі, вона не має зауважень до самого послання українця, назвавши його "потужним меседжем пам’яті". Водночас президентка МОК наголосила, що організація зобов’язана забезпечувати середовище, яке "буде безпечним для всіх", а чинні правила не дозволяють публічних політичних чи інших меседжів під час змагань.

Ковентрі зазначила, що особисто хотіла поговорити з Гераскевичем і спробувати знайти рішення, однак зробити цього не вдалося.

Сам Владислав Гераскевич записав відеозвернення, у якому подякував українцям за підтримку після відсторонення. Нагадаємо, спортсмен виступав у так званому «шоломі пам’яті» із зображеннями українських атлетів, які загинули внаслідок російської агресії.

Рішення МОК викликало різку реакцію українських посадовців. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що комітет "заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію". За його словами, представники МОК залякували українську сторону та намагалися повчати, як слід мовчати про війну, яку він назвав однією з понад 130 конфліктів у світі.

Представник МОК Марк Адамс, коментуючи ситуацію, заявив, що "у світі триває понад 130 конфліктів, і якими б трагічними вони не були, змагання не можуть ставати майданчиком для демонстрації кожного з них".

На дискваліфікацію також відреагувала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. У своєму дописі у Facebook вона зазначила, що захоплюється жестом українського спортсмена.

"Він тренувався в шоломі, на якому були зображені обличчя українських спортсменів і друзів, убитих росією. Він хотів нагадати світові, що війна триває і що вона має імена та обличчя", – написала дипломатка.

Матернова звернула увагу, що українського скелетоніста дискваліфікував «той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором».

"Я зла і розчарована", – додала вона.

Посол ЄС наголосила, що світ не може закривати очі на війну в Україні, де люди продовжують страждати від атак. За її словами, під час нових ударів рф було пошкоджено теплову електростанцію, а тисячі житлових будинків залишилися без опалення. Також повідомляється про поранених, серед яких дитина.

Нагадаємо, українські та європейські атлети також виступили на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича після рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати його за так званий "шолом пам’яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.

дискваліфікаціяМОКАндрій СибігаОлімпіада 2026Владислав Гераскевич

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється