Голова МОК відреагувала на дискваліфікацію Гераскевича

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор, заявивши, що шкодує через ситуацію та хотіла б, аби спортсмен зміг виступити.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Ковентрі, вона не має зауважень до самого послання українця, назвавши його "потужним меседжем пам’яті". Водночас президентка МОК наголосила, що організація зобов’язана забезпечувати середовище, яке "буде безпечним для всіх", а чинні правила не дозволяють публічних політичних чи інших меседжів під час змагань.

Ковентрі зазначила, що особисто хотіла поговорити з Гераскевичем і спробувати знайти рішення, однак зробити цього не вдалося.

Сам Владислав Гераскевич записав відеозвернення, у якому подякував українцям за підтримку після відсторонення. Нагадаємо, спортсмен виступав у так званому «шоломі пам’яті» із зображеннями українських атлетів, які загинули внаслідок російської агресії.

Рішення МОК викликало різку реакцію українських посадовців. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що комітет "заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію". За його словами, представники МОК залякували українську сторону та намагалися повчати, як слід мовчати про війну, яку він назвав однією з понад 130 конфліктів у світі.

Представник МОК Марк Адамс, коментуючи ситуацію, заявив, що "у світі триває понад 130 конфліктів, і якими б трагічними вони не були, змагання не можуть ставати майданчиком для демонстрації кожного з них".

На дискваліфікацію також відреагувала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. У своєму дописі у Facebook вона зазначила, що захоплюється жестом українського спортсмена.

"Він тренувався в шоломі, на якому були зображені обличчя українських спортсменів і друзів, убитих росією. Він хотів нагадати світові, що війна триває і що вона має імена та обличчя", – написала дипломатка.

Матернова звернула увагу, що українського скелетоніста дискваліфікував «той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором».

"Я зла і розчарована", – додала вона.

Посол ЄС наголосила, що світ не може закривати очі на війну в Україні, де люди продовжують страждати від атак. За її словами, під час нових ударів рф було пошкоджено теплову електростанцію, а тисячі житлових будинків залишилися без опалення. Також повідомляється про поранених, серед яких дитина.

Нагадаємо, українські та європейські атлети також виступили на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича після рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати його за так званий "шолом пам’яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.