СПОРТ

Європейські спортсмени підтримали Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

12 лютого 2026, 15:13
Європейські спортсмени підтримали Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Getty Images/Andrew Milligan
Багато представників спортивної спільноти розкритикували рішення МОК.

Українські та європейські атлети виступили на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича після рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати його за так званий "шолом пам’яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.

Багато представників спортивної спільноти розкритикували рішення МОК, назвавши його несправедливим і таким, що не враховує гуманітарний характер вчинку українського спортсмена.

Олімпійська чемпіонка зі скелетону з Великої Британії Елізабет Ярнольд у коментарі The Guardian заявила, що шокована ситуацією. За її словами, спільнота скелетоністів одразу зв’язалася з Гераскевичем і висловила йому підтримку. Ярнольд наголосила, що це був акт пам’яті, який мав для спортсмена глибоке емоційне значення, і вважає, що МОК має вибачитися перед українцем. Вона також підкреслила, що Гераскевич був реальним претендентом на медаль.

Скелетоніст збірної Латвії Емілс Індріксонс у коментарі Tribuna.com зазначив, що розчарований рішенням МОК. Він повідомив, що тренер латвійської команди подав протест, і висловив нерозуміння того, чому спортсмену заборонили самовираження, яке, на його думку, не переходило жодних меж.

Данський скелетоніст Расмус Йогансен назвав Гераскевича своїм добрим другом і заявив, що українець не просив про ту ситуацію, в якій опинився. За його словами, жест Влада був присвячений пам’яті молодих людей, які загинули надто рано, і не мав політичного підтексту. Йогансен додав, що йому прикро, що українець не зміг змагатися разом з іншими.

Французький спортсмен Лука Дефає також висловив підтримку Гераскевичу. Він зазначив, що українець не шукав публічної підтримки та не відволікав інших від змагань. За словами француза, Влад мав високі шанси на медаль, і він сподівається, що через чотири роки той повернеться ще сильнішим.

Український саночник Антон Дукач у соцмережах написав: «Ціна за те, що нічого не порушував. Ціна за позицію, ціна за пам’ять, ціна за гідність».

Свою позицію висловив і український тенісист та військовослужбовець Сергій Стаховський: "Не можна повісити цінник на гідність. Респект Гераскевичу. Честь полеглим".

Нагадаємо, 9 лютого Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування у шоломі з чорно-білими фотографіями українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення. МОК заборонив використовувати цей шолом, попри звернення НОК України та публічні заяви самого атлета, запропонувавши замінити його на чорну пов’язку або стрічку. Гераскевич відмовився і продовжив виступати у «шоломі пам’яті», після чого був дискваліфікований.

