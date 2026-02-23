Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіянку дискваліфікували на Олімпіаді-2026 за крадіжку лиж

23 лютого 2026, 15:06
росіянку дискваліфікували на Олімпіаді-2026 за крадіжку лиж
За її словами, запасні лижі виявилися повільнішими, ніж ті, на яких вона планувала виступати.

російську лижницю Дар’ю Непряєву дискваліфікували з масстарту на 50 км на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілано-Кортіна після того, як вона скористалася лижами німецької спортсменки.

Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

За інформацією "Суспільне. Спорт", під час зміни спорядження Непряєва помилково взяла інвентар німецької суперниці. Через це німецькій спортсменці довелося терміново шукати іншу пару лиж, щоб продовжити гонку. У підсумку вона фінішувала дев’ятою, поступившись переможниці 8 хвилин і 48,2 секунди. За її словами, запасні лижі виявилися повільнішими, ніж ті, на яких вона планувала виступати.

Головний тренер збірної Німеччини повідомив, що команда намагалася оперативно вирішити проблему, коли стало зрозуміло, що сталася підміна. Спочатку розглядалася можливість використати лижі Непряєвої, але судді не дозволили це зробити. Зрештою довелося терміново готувати іншу пару лиж прямо під час перегонів без попереднього тестування. Повідомлення про можливу заміну спорядження команда отримала менш ніж за 100 метрів до зони зміни інвентарю.

У результаті результат Непряєвої, яка виступала під нейтральним прапором і фінішувала 11-ю, анулювали, а саму спортсменку дискваліфікували. Тренер німецької команди підтримав це рішення, наголосивши на необхідності дотримання чесної спортивної боротьби та запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Організатори Олімпіади повідомили, що проводять додаткові перевірки та посилюють контроль за процесом зміни спорядження.

Сама Непряєва в коментарі заявила, що була впевнена, ніби заїхала у свій бокс для зміни лиж. Вона розповіла, що лише на спуску помітила, що взяла чужий інвентар, після чого її охопила паніка. Спортсменка зазначила, що кілька кіл поспіль не розуміла, що саме відбувається на трасі, і постійно запитувала поради у своєї команди. Після фінішу вона поспілкувалася з німецькою спортсменкою, вибачилася та додала, що їй дуже соромно за ситуацію.

