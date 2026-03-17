росія і Іран обмінялися технологіями дронів "Шахед" – Зеленський

Оновлені безпілотники становлять загрозу за межами України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія допомогла Іран вдосконалити ударні дрони "Шахед", які нині застосовуються на Близькому Сході.

В інтерв’ю The Jerusalem Post він наголосив, що Україна фактично стала "полігоном" для випробування цих безпілотників.

"Не можна порівнювати перші версії “Шахедів” і ті, що використовуються зараз", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на початку повномасштабної війни Тегеран запевняв Київ, що обмежився одноразовою поставкою дронів рф, однак ці заяви не відповідали дійсності.

Іран не лише передавав безпілотники, а й навчав російських військових та сприяв налагодженню їх виробництва.

Нині ж, за його даними, відбувається зворотний процес: москва передає Ірану модернізовані технології.

В той же час, українські фахівці, досліджуючи збиті дрони на Близькому Сході, виявили компоненти російського походження.

"Це означає, що росіяни допомогли іранцям - так само, як іранці допомагали їм на початку війни", - підкреслив президент.

Зеленський застеріг, що загроза безпілотників, яка вперше масово проявилася в Україні, тепер поширюється на інші регіони, зокрема Близький Схід. За його словами, бойовий досвід і технології, отримані у війні, перетворюються на "експорт", що може вплинути на безпеку в різних частинах світу.