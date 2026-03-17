Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

17 березня 2026, 19:07
Трамп заявив, що союзники НАТО не потрібні у війні з Іраном
Приводом стала відмова більшості країн альянсу брати участь у військовій операції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам більше не потрібна допомога союзників по НАТО — ні в поточній операції проти Ірану, ні загалом.

Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Truth Social.

Приводом стала відмова більшості країн альянсу брати участь у військовій операції проти Ірану. Трамп назвав НАТО "вулицею з одностороннім рухом", де США щороку витрачають сотні мільярдів доларів на захист союзників, не отримуючи нічого натомість.

"Нам більше не "потрібна" і не потрібна допомога країн НАТО — нам вона ніколи і не була потрібна!" — написав американський президент, додавши, що це стосується також Японії, Австралії та Південної Кореї. За його словами, як президент "найпотужнішої країни у світі" він може стверджувати: США не потребують допомоги ні від кого.

Трамп також повторив свої заяви про результати операції проти Ірану, стверджуючи, що іранський флот, авіація, системи ППО, радари та більшість керівництва країни знищені й більше не становлять загрози американським союзникам.

Раніше Трамп закликав усі держави, що імпортують нафту через Ормузьку протоку, направити свої сили на Близький Схід і підтримати операцію проти Ірану. Союзники по НАТО цей заклик проігнорували.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки.

Останні матеріали

Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється