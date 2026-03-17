Трамп заявив, що союзники НАТО не потрібні у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам більше не потрібна допомога союзників по НАТО — ні в поточній операції проти Ірану, ні загалом.

Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Truth Social.

Приводом стала відмова більшості країн альянсу брати участь у військовій операції проти Ірану. Трамп назвав НАТО "вулицею з одностороннім рухом", де США щороку витрачають сотні мільярдів доларів на захист союзників, не отримуючи нічого натомість.

"Нам більше не "потрібна" і не потрібна допомога країн НАТО — нам вона ніколи і не була потрібна!" — написав американський президент, додавши, що це стосується також Японії, Австралії та Південної Кореї. За його словами, як президент "найпотужнішої країни у світі" він може стверджувати: США не потребують допомоги ні від кого.

Трамп також повторив свої заяви про результати операції проти Ірану, стверджуючи, що іранський флот, авіація, системи ППО, радари та більшість керівництва країни знищені й більше не становлять загрози американським союзникам.

Раніше Трамп закликав усі держави, що імпортують нафту через Ормузьку протоку, направити свої сили на Близький Схід і підтримати операцію проти Ірану. Союзники по НАТО цей заклик проігнорували.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки.