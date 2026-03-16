Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку

президнт США назвав НАТО "вулицею з одностороннім рухом" та зауважив, що США не мали допомагати Україні.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим" майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

Про це повідомляє Financial Times.

"Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться", – сказав Трамп.

Трамп зауважив, що "якщо не буде жодної реакції або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО". Президент розхвалив допомогу США Україні у війні проти росії, заявивши: "Нам не потрібно було допомагати їм з Україною. Тепер побачимо, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, а вони не будуть поруч з нами".