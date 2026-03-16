Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня 2026, 08:55
президнт США назвав НАТО "вулицею з одностороннім рухом" та зауважив, що США не мали допомагати Україні.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим" майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.
Про це повідомляє Financial Times.
"Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться", – сказав Трамп.
Трамп зауважив, що "якщо не буде жодної реакції або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО". Президент розхвалив допомогу США Україні у війні проти росії, заявивши: "Нам не потрібно було допомагати їм з Україною. Тепер побачимо, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, а вони не будуть поруч з нами".
На запитання, яку саме допомогу він потребує, президент відповів: "Будь-яку допомогу".
Трамп також запропонував, щоб союзники допомогли усунути загрози, що виходять з іранського узбережжя. Він сказав, що хоче, щоб "люди знищили деяких поганих гравців уздовж узбережжя", маючи на увазі іранські сили, які використовували безпілотники та морські міни в Перській затоці.
Президент повторив своє розчарування прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером через відсутність у нього негайної підтримки американо-ізраїльських ударів по Ірану.
"Велика Британія може вважатися союзником номер один, тим, хто найдовше служить тощо, і коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли", – сказав він, зазначивши, що обговорював це питання зі Стармером під час телефонної розмови раніше в неділю.