Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон заявив, що Франція не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки

17 березня 2026, 18:42
Фото: Укрінформ
Президент Франції спростував заяви Трампа.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Таким чином він спростував заяви американського колеги Дональда Трампа про те, що Париж готовий допомогти.

Про це пише Reuters.

"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішньому контексті", — заявив він.

Французькі чиновники заявили, що Париж продовжує свої зусилля зі створення коаліції для забезпечення безпеки Ормузької протоки після стабілізації ситуації з безпекою та без участі США. Макрон своєю чергою каже, що у Франції переконані, що будуть готові разом з іншими країнами взяти на себе відповідальність за систему супроводу "як тільки ситуація заспокоїться", тобто коли припиняться основні бомбардування. 

СШАФранціяДональд ТрампЕмануель МакронОрмузька протока

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється