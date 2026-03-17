Макрон заявив, що Франція не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки

Президент Франції спростував заяви Трампа.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Таким чином він спростував заяви американського колеги Дональда Трампа про те, що Париж готовий допомогти.

Про це пише Reuters.

"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішньому контексті", — заявив він.

Французькі чиновники заявили, що Париж продовжує свої зусилля зі створення коаліції для забезпечення безпеки Ормузької протоки після стабілізації ситуації з безпекою та без участі США. Макрон своєю чергою каже, що у Франції переконані, що будуть готові разом з іншими країнами взяти на себе відповідальність за систему супроводу "як тільки ситуація заспокоїться", тобто коли припиняться основні бомбардування.