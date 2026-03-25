Рейтинг Трампа в США впав до найнижчого рівня – Reuters

25 березня 2026, 11:53
Лише 29% населення країни схвалюють економічну політику Трампа, це найнижчий рейтинг за всю історію його президентства.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в останні дні впав до 36%, найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому, через різке зростання цін на паливо та широке несхвалення війни, яку він розв'язав проти Ірану.
 
Про це свідчать дані опитування Reuters.
 
Загальний рейтинг схвалення Трампа становив 47% у перші дні його президентства і з минулого літа в основному тримався на рівні близько 40%. Він все ж залишається вищим за мінімальний показник його першої адміністрації у 33% і трохи вищим за мінімальний показник Байдена у 35%.
 
При цьому лише 29% населення країни схвалюють економічну політику Трампа, це найнижчий рейтинг за всю історію президентства Трампа і нижчий, ніж будь-який економічний рейтинг його попередника, демократа Джо Байдена. Опитування також показало, що лише 35% американців схвалюють удари США по Ірану, що нижче за 37% в опитуванні, проведеному минулого тижня. Близько 61% не схвалюють удари, порівняно з 59% минулого тижня.
 
Згідно з останнім опитуванням, близько 46% респондентів заявили, що війна в Ірані зробить США менш безпечними в довгостроковій перспективі. Лише 26% опитаних заявили, що це зробить країну безпечнішою, а решта сказали, що це в будь-якому разі не матиме істотного впливу.
 
Опитування показало, що вже зараз близько 63% американців вважають економіку США "досить слабкою" або "дуже слабкою". До їх числа входять 40% республіканців, 66% незалежних і 84% демократів. Опитування, яке проводилося онлайн по всій країні, зібрало відповіді від 1272 дорослих жителів США і мало похибку в 3 процентних пункти.

 

Останні матеріали

Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
