Рейтинг Трампа в США впав до найнижчого рівня – Reuters

Лише 29% населення країни схвалюють економічну політику Трампа, це найнижчий рейтинг за всю історію його президентства.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в останні дні впав до 36%, найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому, через різке зростання цін на паливо та широке несхвалення війни, яку він розв'язав проти Ірану.

Про це свідчать дані опитування Reuters.

Загальний рейтинг схвалення Трампа становив 47% у перші дні його президентства і з минулого літа в основному тримався на рівні близько 40%. Він все ж залишається вищим за мінімальний показник його першої адміністрації у 33% і трохи вищим за мінімальний показник Байдена у 35%.

При цьому лише 29% населення країни схвалюють економічну політику Трампа, це найнижчий рейтинг за всю історію президентства Трампа і нижчий, ніж будь-який економічний рейтинг його попередника, демократа Джо Байдена. Опитування також показало, що лише 35% американців схвалюють удари США по Ірану, що нижче за 37% в опитуванні, проведеному минулого тижня. Близько 61% не схвалюють удари, порівняно з 59% минулого тижня.