У Румунії шукають уламки російського дрона

Після нічної атаки рф на українські порти Бухарест підняв винищувачі для перехоплення.

Румунія розпочала пошуки уламків російського безпілотника, який, ймовірно, впав на березі Дунаю поблизу селища Плауру навпроти Ізмаїла.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Інцидент стався під час нічної атаки рф на українські порти.

О 1:40 ночі румунські F-16 піднялися для перехоплення дронів, а вже о 1:55 місцевим жителям жудця Тулча надіслали повідомлення про повітряну тривогу.

"Є повідомлення про падіння частин літаючого апарату на національній території в районі селища Плауру. Пошукові команди розпочали роботу близько 3:00. Місце падіння ще не підтверджене, пошуки тривають", – зазначили у відомстві.

Раніше російські безпілотники неодноразово падали на румунському березі Дунаю, а інколи закидалися далі на територію країни. Після перших випадків у прикордонних районах над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу та регулярно піднімати авіацію для реагування.

