Дрон у небі змусив Румунію підняти винищувачі

Існує ймовірність, що уламки дрона могли впасти на територію країни; населення попереджено через RO-ALERT.

Румунія вранці 13 березня піднімала винищувачі після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони країни зафіксували повітряні цілі на північ від повіту Тулча.

Про це повідомили у Міноборони Румунії.

Цілі були зафіксовані в районі Кілія-Веке – Вилкове. Системи протиповітряної оборони були приведені у бойову готовність, а два літаки F-16 з 86-ї авіабази "Борча" піднялися для перевірки та моніторингу повітряного простору.

За даними відомства, існує ймовірність, що уламки дрона могли впасти на територію Румунії.

О 10:05 через систему RO-ALERT населення повіту отримало попередження про можливе падіння об'єктів. Влада рекомендувала зберігати спокій і перебувати в підвалах або укриттях цивільного захисту.

Нагадаємо, що у січні поблизу румунських берегів уже виявляли уламки невідомого дрона.