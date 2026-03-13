Дрон у небі змусив Румунію підняти винищувачі
Румунія вранці 13 березня піднімала винищувачі після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони країни зафіксували повітряні цілі на північ від повіту Тулча.
Про це повідомили у Міноборони Румунії.
Цілі були зафіксовані в районі Кілія-Веке – Вилкове. Системи протиповітряної оборони були приведені у бойову готовність, а два літаки F-16 з 86-ї авіабази "Борча" піднялися для перевірки та моніторингу повітряного простору.
За даними відомства, існує ймовірність, що уламки дрона могли впасти на територію Румунії.
О 10:05 через систему RO-ALERT населення повіту отримало попередження про можливе падіння об'єктів. Влада рекомендувала зберігати спокій і перебувати в підвалах або укриттях цивільного захисту.
Нагадаємо, що у січні поблизу румунських берегів уже виявляли уламки невідомого дрона.