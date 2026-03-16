СПОРТ

Україна завершила Паралімпіаду-2026 на сьомому місці з 19 медалями

16 березня 2026, 16:11
Україна завершила Паралімпіаду-2026 на сьомому місці з 19 медалями
Facebook / National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Цьогорічні Ігри стали одними з найскладніших для української команди.

У неділю, 15 березня, в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо завершилися зимові Паралімпійські ігри-2026. Збірна України здобула 19 медалей і посіла сьоме місце в загальнокомандному медальному заліку.

Про це повідомляється на офіційному сайті Паралімпіади.

Цьогорічні Ігри стали одними з найскладніших для української команди. Підготовка спортсменів відбувалася в умовах повномасштабної війни, а виступи супроводжувалися напруженими відносинами з Міжнародним паралімпійським комітетом. Попри складні обставини, українські параатлети продовжували боротьбу за нагороди до останніх стартів.

У заключний день змагань команда поповнила свою медальну скарбничку двома нагородами в лижних марафонах. Олександр Казік виборов срібну медаль, а досвідчена спортсменка Олександра Кононова здобула бронзу. Кононова стала однією з лідерок української команди на цих Іграх, здобувши загалом п’ять медалей різного ґатунку.

Загалом Україна виборола три золоті, вісім срібних і вісім бронзових нагород. Золото команді принесли Тарас Радь у парабіатлонному спринті серед спортсменів, які виступають сидячи, Олександра Кононова у спринті серед спортсменів, які змагаються стоячи, а також Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим у спринті серед спортсменів із порушенням зору.

У загальному медальному заліку перемогу здобула збірна Китаю з 44 нагородами. Друге місце посіла команда США, третє — росія. Україна з 19 медалями завершила Ігри на сьомій позиції.

За історичними показниками це один із найскромніших результатів української команди за останні два десятиліття. Востаннє подібний показник був на Паралімпіаді 2006 року в Турині. Для порівняння, на попередніх зимових Іграх у Пекіні 2022 року Україна посіла друге місце у світі, здобувши 29 медалей, серед яких 11 золотих.

Попри складні умови підготовки та виступів, українські спортсмени знову продемонстрували високий рівень і залишилися серед провідних паралімпійських збірних світу.

РосіяСШАКитайПаралімпіада-2026

