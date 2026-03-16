Я думав підготувати ще один, два чи кілька своїх дописів, але щоразу, коли починаю писати, з’ясовується, що виникає ще більше питань, які або не зовсім пов’язані між собою або на які я ще не знайшов відповіді. До того ж у мене знову обмаль часу. Тому замість цього спробую оформити все як "коротку" сесії запитань і відповідей.
Запитання: газети рясніють коментарями на кшталт "Кількість ракетних запусків Ірану скоротилася на 83%". Чи це правда? А як щодо дронів? Оскільки США за останні кілька років не потурбувалися вивчити тактику ведення війни з використанням дронів і тепер не можуть з ними впоратися, їхній єдиний шанс – знищувати дрони на землі. Чи це реально?
Відповідь: Я дивак із пам’яттю слона (за винятком імен: на мій великий сором, я не можу згадати ім’я людини навіть через дві секунди після того, як мені його назвали). Річ у тім, що я пам’ятаю подібні твердження на кшталт "83% пускових установок було знищено" з десятків конфліктів, за останні, скажімо, 50-60 років. Мабуть, ідеальний приклад – арабо-ізраїльська війна в червні 1967 року (відоміша як "Шестиденна війна"), коли ізраїльтяни стверджували, що знищили 447 єгипетських, іракських, йорданських і сирійських літаків (на землі та в повітрі). Зокрема, понад 100 єгипетських МіГ-21 і 30 Ту-16… І ці цифри донині беззастережно повторюють у незліченних публікаціях без будь-якої перевірки (вперше хтось спробував перевірити їх приблизно 16–17 років тому, коли моя команда працювала над книгою "Арабські МіГи", томи 3 і 4).
Насправді на той момент Єгипет не мав ані 100 МіГ-21, ані 30 Ту-16. До того ж щонайменше 20 МіГ-21 пережили ту війну. Отже: ізраїльтяни просто не могли знищити таку кількість.
Але спробуй поясни це комусь – особливо ізраїльтянам…
Отже, власне питання полягає в тому, що саме CENTCOM та/або ЦАХАЛ вважають, ніби їм відомо про загальну кількість пускових установок КВІР, і чому вони та їхні уряди вважають, що знищили (згідно, наприклад, із Jerusalem Post) 60% із них, тим самим скоротивши кількість запущених ракет на 83%?
Є безліч відповідей, і головні з них пов'язані з методами збору розвідданих та способом їх подальшої обробки. Але найважливіша відповідь полягає в іншому: коли США та Ізраїлем керують режими на кшталт тих, що нині правлять цим "симбіозом", усе зводиться до політики. Такі режими просто обожнюють статистику, і що вищі цифри, то краще.
Інакше кажучи: вибачте, але я сумніваюся, що США та Ізраїль мають бодай найменше уявлення про те, скільки "пускових установок" – маються на увазі "транспортно-пускові установки (ТПУ) для балістичних ракет малої, середньої та змішаної дальності" – є в розпорядженні КВІР. Причина в тому, що хоча іранські заводи й майстерні, які їх виробляють, (добре) відомі, вони працюють із середини 1990-х років, і тому я сумніваюся, що американсько-ізраїльські спецслужби будь-коли мали змогу точно їх порахувати, перш ніж основна маса не "зникла" в надрах численних іранських "ракетних міст", збудованих за останні 20 років.
Ракети середньої та/або середньо-великої дальності, що належать Силам спеціальних операцій Корпусу вартових ісламської революції, як видно, зберігаються вздовж стін одного з іранських "ракетних міст".
Ба більше, річ не лише в тому, що цього і минулого року американсько-ізраїльські чиновники висували доволі "екстравагантні" заяви (м'яко кажучи): якщо зважити на те, що вони стверджують, просто дивує, як мало доказів вони публікують на підтвердження всіх цих заяв. За 14 днів цієї метушні я бачив хіба що 12 ударів по ТПУ.
Те саме стосується й інтенсивності іранського вогню: оскільки США та Ізраїль мовчать як риба про кількість ракет і БПЛА, випущених Іраном по Ізраїлю, неможливо сказати, скільки їх насправді було запущено. Це не менш важливо, адже ретельна перевірка відповідних ізраїльських заяв, зроблених під час війни в червні минулого року, виявила: цифри ЦАХАЛу не сходяться – їх "підігнали" щоб підтвердити заяву про те, що ізраїльська протиповітряна оборона "збивала понад 90% ракет, що летіли до Ізраїлю".
Отже, напрошується висновок: якщо вони достеменно не знають, скільки ТПУ в Ірані було до початку цієї війни, і якщо їхні підрахунки підтверджених знищень також надто оптимістичні, то США та Ізраїль просто не можуть знати, скільки з них вони знищили.
…і навіть якщо вони мають "хоча б приблизне уявлення" про це, найімовірніший результат – ситуація, подібна до ізраїльських заяв 1967 року: коли спецслужби базують свої оцінки на поєднанні неповних розвідданих щодо кількості наявних ТПУ та надто оптимістичних оцінок кількості знищених.
Тобто забудьте про такі цифри. Вони – "для масового споживання". Будьте терплячі й чекайте, поки не з'явиться щось серйозне. І навіть тоді перевіряйте й перевіряйте все 3-4 рази, перш ніж бути "впевненими".
З: Як ви оцінюєте заяви США та Ізраїлю?
В: У мене є кілька простих правил. Правило №1: відео – або цього не було. Правило №2: не сприймайте на віру те, що вам кажуть про те, що показує відео, а перевіряйте уважно. Правило №3: у разі сумніву дивіться правила 1 і 2.
З: Чи контролюють ВПС США та ВПС Ізраїлю більшу частину іранського повітряного простору?
В: Як і в червні минулого року, ВПС Ізраїлю контролюють повітряний простір над західною частиною Ірану. Наразі ВПС і ВМС США також контролюють повітряний простір над південним Іраном. На даний момент для операцій над центральним Іраном (див. райони Карадж-Тегеран-Семан, Хоррамабад-Кум та Ісфахан-Язд-Керман-Шираз) вони використовують або балістичні ракети повітряного запуску (ізраїльські), або крилаті ракети (ВПС і ВМС США). Для виконання місії двох літаків B-2A в Парчині два дні тому ВПС США задіяли 14 безпілотних літальних апаратів та понад 60 літаків підтримки.
Отже, ні: вони (поки що) не контролюють "більшу частину" іранського повітряного простору. Це може змінитися, але навряд чи зміниться принаймні ще тиждень.
З: ВПС США кажуть, що не літають на B-52 і B-1 скрізь – ви згодні?
В:Так.
З: ВПС США / ВПС Ізраїлю щодня збільшують кількість авіаударів?
В: Наскільки мені відомо, ні. Справді, останні 4-5 днів, у відповідь на другу і третю спроби ВПС КВІР завдати удару по одному з авіаносців ВМС США, що перебував в Аравійському морі, ВМС США навіть відвели свої кораблі далі від Ірану. У поєднанні з великою кількістю задіяних літаків-заправників ВПС США, потрібних для підтримки операцій ВПС Ізраїлю та ВПС США, це призвело до того, що ВМС США почали використовувати більше своїх F/A-18E/F у конфігурації заправника, що своєю чергою зменшило кількість бойових вильотів цього типу.
Наскільки мені відомо, єдина частина цієї кампанії, що справді набирає обертів, – це та, що спрямована проти підконтрольних КВІР Сил народної мобілізації Іраку: після їхніх численних ударів по американських базах в Іраку та посольству США в Багдаді вони зазнають дедалі більшої кількості ударів – іноді із залученням A-10, що базуються в Йорданії, а тепер і таких засобів, як ударний БПЛА "Лукас" (по суті, американська перероблена копія "Шахеда" за завищеною ціною):
З: Загалом 3 літаки ВПС США були збиті (Кувейтом)?
В: Так, три F-15E ВПС США були збиті одним літаком F/A-18 ВПС Кувейту.
З: Наскільки сильно постраждали ВПС Ірану? Я бачив повідомлення про те, що, за словами Ізраїлю, всі діючі літаки F-14 в Ірані були знищені.
В: Принаймні, за даними ЦАХАЛу, ВПС Ірану було "повністю знищено". Це також нагадує те, що Сили оборони Ізраїлю заявляли минулого року, принаймні щодо значної частини тактичних авіабаз TFB.2, TFB.3 та TFB.4 ВПС Ірану. Я в це не вірю. Звісно, іранські ВПС планували евакуювати свої транспортні літаки до Пакистану, але, схоже, що деякі з них (деякі C-130 та Іл-76) усе ще застрягли на землі на авіабазі № 7 (Шіраз). Але я сумніваюся, що її бойовий склад зазнав настільки значних втрат. Усе, що США та Ізраїль показали досі, – це влучання в неоперативні "музейні експонати", які стояли на стоянці й були частково занедбані вже роками, фактично використовуючись як приманки.
Навпаки, я не бачив жодних влучань у боєздатні F-14, F-4E чи Су-24. Лише удари по захищених авіаційних укриттях, які, як відомо, використовувалися для розміщення F-14, що перебували в режимі QRA (швидкого реагування) на авіабазі TFB.8 (Есфахан).
…хоча ВПС Ірану мають не одну авіабазу в центральному та східному Ірані, повністю розташовані під землею.
Підсумок: так, ВПС Ірану значною мірою знищено в цій війні. Але не повністю. Тим не менш, ця ситуація дасть КВІРу змогу сказати: "Бачите, ВПС Ірану, тепер у вас не залишилося жодного літака часів Шаха, і вам немає сенсу продовжувати існувати; відтепер ви інтегровані в КВІР". Про це КВІР мріяв із 1979 року.
З: Чи застосовувалася зброя спрямованої енергії (лазери) в цій війні? Американська військова промисловість стверджує, що здатна збивати дрони та ракети за її допомогою, але я нічого подібного в цій війні не бачив. Я бачив одне відео, де стверджувалося, що "Залізний промінь" збиває ракети "Хезболли", але не знаю.
В: Судячи з усього, так. Є повідомлення, що кораблі ВМС США розгортають свої лазери HELIOS для посилення оборони району Хайфи, наприклад.
З: THAAD і деякі системи Patriot були пошкоджені, але що щодо Arrow та "Пращі Давида"? Я нічого про це не бачив.
В: Я також. Ізраїльська військова цензура запровадила суворі санкції (5 років ув'язнення) за поширення будь-якої візуальної інформації про збитки, завдані ЦАХАЛу. При цьому, зважаючи на те, наскільки жорстко КВІР атакував ізраїльську ППО в червні минулого року, я не сумніваюся, що зараз віе знову намагається вдарити по позиціях Arrow та "Пращі Давида". Наприклад, дуже ймовірно, що численні удари, про які повідомлялося в районі Бейт-Шемеша, були пов'язані зі спробами ВПС КВІР вдарити по місцевій позиції Arrow, що прикриває авіабазу Сдот-Міха – головну ізраїльську базу балістичних ракет (і підземне сховище ядерної зброї). Остання розташована "одразу за пагорбом", на захід від Бейт-Шемеша.
З: ВМС Ірану виснажені? (які цифри?)
В: Ще не встиг перевірити статистику, але так: усі основні надводні бойові кораблі ВМС Ірану були потоплені. Флот, можливо, все ще має один-два ударні підводні човни класу KILO та більшість своїх надмалих підводних човнів. Його доля, схоже, нагадуватиме долю ВПС Ірану.
З: Що ви думаєте про давні чутки щодо блокади та/або окупації Харга?
В: Це була б просто ще одна безглуздість, яка потребувала б "великої кількості військ на землі". Цей острів у мирний час охоронявся сильним гарнізоном КВІР, який з 28 лютого цього року лише посилили.
З: Авіаудари по Харгу завдали б шкоди не лише муллам та КВІР, але й майбутньому Ірану. Я припускав, що саме тому по Харгу не завдавали ударів.
В: Так, але: удачі тому, хто піддасться ілюзії, що нафтові термінали на Харгу можна "знищити" авіацією на скільки-небудь значний період часу.
Кілька зауважень наостанок:
- американські та ізраїльські спецслужби вже усвідомлюють, що програють "битву за сприйняття" та втрачають контроль над публічним наративом;
- саме тому IQ47 (нагадаємо, так Том Купер називає Трампа – iPress) волів би, щоб ця війна закінчилася за лічені години; проте
- за чутками, ізраїльтяни сподіваються завершити її за "1–2 тижні".
Тим не менш, якщо IQ47 вирішить зупинити її раніше, ізраїльтяни теж будуть змушені зупинитися.
Принаймні обидві сторони зрозуміли, що "справжня" мета війни – повалення режиму – є абсолютно недосяжною.
IQ47 волів би закінчити війну негайно не лише тому, що почувається в ній непевно, а й тому, що "вони" не можуть взяти під контроль ціни на нафту (хоча й пом’якшують санкції проти росії), а також тому, що запаси крилатих ракет і високоточної зброї вичерпуються.