Том Купер опублікував невеликий лікбез про ізраїльсько-американську війну проти Ірану. Він відповідає на запитання про можливі втрати сторін, а також про їхній потенціал. У традиційно їдкій манері він висміює всі "потуги" Ізраїлю та США подати бойові дії у вигідному для себе світлі. Але, на думку Купера, вони програють битву за публічний наратив.

Я думав підготувати ще один, два чи кілька своїх дописів, але щоразу, коли починаю писати, з’ясовується, що виникає ще більше питань, які або не зовсім пов’язані між собою або на які я ще не знайшов відповіді. До того ж у мене знову обмаль часу. Тому замість цього спробую оформити все як "коротку" сесії запитань і відповідей.

Запитання: газети рясніють коментарями на кшталт "Кількість ракетних запусків Ірану скоротилася на 83%". Чи це правда? А як щодо дронів? Оскільки США за останні кілька років не потурбувалися вивчити тактику ведення війни з використанням дронів і тепер не можуть з ними впоратися, їхній єдиний шанс – знищувати дрони на землі. Чи це реально?

Відповідь: Я дивак із пам’яттю слона (за винятком імен: на мій великий сором, я не можу згадати ім’я людини навіть через дві секунди після того, як мені його назвали). Річ у тім, що я пам’ятаю подібні твердження на кшталт "83% пускових установок було знищено" з десятків конфліктів, за останні, скажімо, 50-60 років. Мабуть, ідеальний приклад – арабо-ізраїльська війна в червні 1967 року (відоміша як "Шестиденна війна"), коли ізраїльтяни стверджували, що знищили 447 єгипетських, іракських, йорданських і сирійських літаків (на землі та в повітрі). Зокрема, понад 100 єгипетських МіГ-21 і 30 Ту-16… І ці цифри донині беззастережно повторюють у незліченних публікаціях без будь-якої перевірки (вперше хтось спробував перевірити їх приблизно 16–17 років тому, коли моя команда працювала над книгою "Арабські МіГи", томи 3 і 4).

Насправді на той момент Єгипет не мав ані 100 МіГ-21, ані 30 Ту-16. До того ж щонайменше 20 МіГ-21 пережили ту війну. Отже: ізраїльтяни просто не могли знищити таку кількість.

Але спробуй поясни це комусь – особливо ізраїльтянам…

Отже, власне питання полягає в тому, що саме CENTCOM та/або ЦАХАЛ вважають, ніби їм відомо про загальну кількість пускових установок КВІР, і чому вони та їхні уряди вважають, що знищили (згідно, наприклад, із Jerusalem Post) 60% із них, тим самим скоротивши кількість запущених ракет на 83%?

Є безліч відповідей, і головні з них пов'язані з методами збору розвідданих та способом їх подальшої обробки. Але найважливіша відповідь полягає в іншому: коли США та Ізраїлем керують режими на кшталт тих, що нині правлять цим "симбіозом", усе зводиться до політики. Такі режими просто обожнюють статистику, і що вищі цифри, то краще.

Інакше кажучи: вибачте, але я сумніваюся, що США та Ізраїль мають бодай найменше уявлення про те, скільки "пускових установок" – маються на увазі "транспортно-пускові установки (ТПУ) для балістичних ракет малої, середньої та змішаної дальності" – є в розпорядженні КВІР. Причина в тому, що хоча іранські заводи й майстерні, які їх виробляють, (добре) відомі, вони працюють із середини 1990-х років, і тому я сумніваюся, що американсько-ізраїльські спецслужби будь-коли мали змогу точно їх порахувати, перш ніж основна маса не "зникла" в надрах численних іранських "ракетних міст", збудованих за останні 20 років.

Ракети середньої та/або середньо-великої дальності, що належать Силам спеціальних операцій Корпусу вартових ісламської революції, як видно, зберігаються вздовж стін одного з іранських "ракетних міст".

Ба більше, річ не лише в тому, що цього і минулого року американсько-ізраїльські чиновники висували доволі "екстравагантні" заяви (м'яко кажучи): якщо зважити на те, що вони стверджують, просто дивує, як мало доказів вони публікують на підтвердження всіх цих заяв. За 14 днів цієї метушні я бачив хіба що 12 ударів по ТПУ.

Те саме стосується й інтенсивності іранського вогню: оскільки США та Ізраїль мовчать як риба про кількість ракет і БПЛА, випущених Іраном по Ізраїлю, неможливо сказати, скільки їх насправді було запущено. Це не менш важливо, адже ретельна перевірка відповідних ізраїльських заяв, зроблених під час війни в червні минулого року, виявила: цифри ЦАХАЛу не сходяться – їх "підігнали" щоб підтвердити заяву про те, що ізраїльська протиповітряна оборона "збивала понад 90% ракет, що летіли до Ізраїлю".

Отже, напрошується висновок: якщо вони достеменно не знають, скільки ТПУ в Ірані було до початку цієї війни, і якщо їхні підрахунки підтверджених знищень також надто оптимістичні, то США та Ізраїль просто не можуть знати, скільки з них вони знищили.

…і навіть якщо вони мають "хоча б приблизне уявлення" про це, найімовірніший результат – ситуація, подібна до ізраїльських заяв 1967 року: коли спецслужби базують свої оцінки на поєднанні неповних розвідданих щодо кількості наявних ТПУ та надто оптимістичних оцінок кількості знищених.

Тобто забудьте про такі цифри. Вони – "для масового споживання". Будьте терплячі й чекайте, поки не з'явиться щось серйозне. І навіть тоді перевіряйте й перевіряйте все 3-4 рази, перш ніж бути "впевненими".

З: Як ви оцінюєте заяви США та Ізраїлю?

В: У мене є кілька простих правил. Правило №1: відео – або цього не було. Правило №2: не сприймайте на віру те, що вам кажуть про те, що показує відео, а перевіряйте уважно. Правило №3: у разі сумніву дивіться правила 1 і 2.

З: Чи контролюють ВПС США та ВПС Ізраїлю більшу частину іранського повітряного простору?

В: Як і в червні минулого року, ВПС Ізраїлю контролюють повітряний простір над західною частиною Ірану. Наразі ВПС і ВМС США також контролюють повітряний простір над південним Іраном. На даний момент для операцій над центральним Іраном (див. райони Карадж-Тегеран-Семан, Хоррамабад-Кум та Ісфахан-Язд-Керман-Шираз) вони використовують або балістичні ракети повітряного запуску (ізраїльські), або крилаті ракети (ВПС і ВМС США). Для виконання місії двох літаків B-2A в Парчині два дні тому ВПС США задіяли 14 безпілотних літальних апаратів та понад 60 літаків підтримки.

Отже, ні: вони (поки що) не контролюють "більшу частину" іранського повітряного простору. Це може змінитися, але навряд чи зміниться принаймні ще тиждень.

З: ВПС США кажуть, що не літають на B-52 і B-1 скрізь – ви згодні?

В:Так.

З: ВПС США / ВПС Ізраїлю щодня збільшують кількість авіаударів?

В: Наскільки мені відомо, ні. Справді, останні 4-5 днів, у відповідь на другу і третю спроби ВПС КВІР завдати удару по одному з авіаносців ВМС США, що перебував в Аравійському морі, ВМС США навіть відвели свої кораблі далі від Ірану. У поєднанні з великою кількістю задіяних літаків-заправників ВПС США, потрібних для підтримки операцій ВПС Ізраїлю та ВПС США, це призвело до того, що ВМС США почали використовувати більше своїх F/A-18E/F у конфігурації заправника, що своєю чергою зменшило кількість бойових вильотів цього типу.

Наскільки мені відомо, єдина частина цієї кампанії, що справді набирає обертів, – це та, що спрямована проти підконтрольних КВІР Сил народної мобілізації Іраку: після їхніх численних ударів по американських базах в Іраку та посольству США в Багдаді вони зазнають дедалі більшої кількості ударів – іноді із залученням A-10, що базуються в Йорданії, а тепер і таких засобів, як ударний БПЛА "Лукас" (по суті, американська перероблена копія "Шахеда" за завищеною ціною):

З: Загалом 3 літаки ВПС США були збиті (Кувейтом)?

В: Так, три F-15E ВПС США були збиті одним літаком F/A-18 ВПС Кувейту.

З: Наскільки сильно постраждали ВПС Ірану? Я бачив повідомлення про те, що, за словами Ізраїлю, всі діючі літаки F-14 в Ірані були знищені.

В: Принаймні, за даними ЦАХАЛу, ВПС Ірану було "повністю знищено". Це також нагадує те, що Сили оборони Ізраїлю заявляли минулого року, принаймні щодо значної частини тактичних авіабаз TFB.2, TFB.3 та TFB.4 ВПС Ірану. Я в це не вірю. Звісно, іранські ВПС планували евакуювати свої транспортні літаки до Пакистану, але, схоже, що деякі з них (деякі C-130 та Іл-76) усе ще застрягли на землі на авіабазі № 7 (Шіраз). Але я сумніваюся, що її бойовий склад зазнав настільки значних втрат. Усе, що США та Ізраїль показали досі, – це влучання в неоперативні "музейні експонати", які стояли на стоянці й були частково занедбані вже роками, фактично використовуючись як приманки.

Навпаки, я не бачив жодних влучань у боєздатні F-14, F-4E чи Су-24. Лише удари по захищених авіаційних укриттях, які, як відомо, використовувалися для розміщення F-14, що перебували в режимі QRA (швидкого реагування) на авіабазі TFB.8 (Есфахан).

…хоча ВПС Ірану мають не одну авіабазу в центральному та східному Ірані, повністю розташовані під землею.

Підсумок: так, ВПС Ірану значною мірою знищено в цій війні. Але не повністю. Тим не менш, ця ситуація дасть КВІРу змогу сказати: "Бачите, ВПС Ірану, тепер у вас не залишилося жодного літака часів Шаха, і вам немає сенсу продовжувати існувати; відтепер ви інтегровані в КВІР". Про це КВІР мріяв із 1979 року.

З: Чи застосовувалася зброя спрямованої енергії (лазери) в цій війні? Американська військова промисловість стверджує, що здатна збивати дрони та ракети за її допомогою, але я нічого подібного в цій війні не бачив. Я бачив одне відео, де стверджувалося, що "Залізний промінь" збиває ракети "Хезболли", але не знаю.

В: Судячи з усього, так. Є повідомлення, що кораблі ВМС США розгортають свої лазери HELIOS для посилення оборони району Хайфи, наприклад.

З: THAAD і деякі системи Patriot були пошкоджені, але що щодо Arrow та "Пращі Давида"? Я нічого про це не бачив.

В: Я також. Ізраїльська військова цензура запровадила суворі санкції (5 років ув'язнення) за поширення будь-якої візуальної інформації про збитки, завдані ЦАХАЛу. При цьому, зважаючи на те, наскільки жорстко КВІР атакував ізраїльську ППО в червні минулого року, я не сумніваюся, що зараз віе знову намагається вдарити по позиціях Arrow та "Пращі Давида". Наприклад, дуже ймовірно, що численні удари, про які повідомлялося в районі Бейт-Шемеша, були пов'язані зі спробами ВПС КВІР вдарити по місцевій позиції Arrow, що прикриває авіабазу Сдот-Міха – головну ізраїльську базу балістичних ракет (і підземне сховище ядерної зброї). Остання розташована "одразу за пагорбом", на захід від Бейт-Шемеша.

З: ВМС Ірану виснажені? (які цифри?)

В: Ще не встиг перевірити статистику, але так: усі основні надводні бойові кораблі ВМС Ірану були потоплені. Флот, можливо, все ще має один-два ударні підводні човни класу KILO та більшість своїх надмалих підводних човнів. Його доля, схоже, нагадуватиме долю ВПС Ірану.

З: Що ви думаєте про давні чутки щодо блокади та/або окупації Харга?

В: Це була б просто ще одна безглуздість, яка потребувала б "великої кількості військ на землі". Цей острів у мирний час охоронявся сильним гарнізоном КВІР, який з 28 лютого цього року лише посилили.

З: Авіаудари по Харгу завдали б шкоди не лише муллам та КВІР, але й майбутньому Ірану. Я припускав, що саме тому по Харгу не завдавали ударів.

В: Так, але: удачі тому, хто піддасться ілюзії, що нафтові термінали на Харгу можна "знищити" авіацією на скільки-небудь значний період часу.

Кілька зауважень наостанок:

американські та ізраїльські спецслужби вже усвідомлюють, що програють "битву за сприйняття" та втрачають контроль над публічним наративом;

саме тому IQ47 (нагадаємо, так Том Купер називає Трампа – iPress) волів би, щоб ця війна закінчилася за лічені години; проте

за чутками, ізраїльтяни сподіваються завершити її за "1–2 тижні".

Тим не менш, якщо IQ47 вирішить зупинити її раніше, ізраїльтяни теж будуть змушені зупинитися.

Принаймні обидві сторони зрозуміли, що "справжня" мета війни – повалення режиму – є абсолютно недосяжною.

IQ47 волів би закінчити війну негайно не лише тому, що почувається в ній непевно, а й тому, що "вони" не можуть взяти під контроль ціни на нафту (хоча й пом’якшують санкції проти росії), а також тому, що запаси крилатих ракет і високоточної зброї вичерпуються.

