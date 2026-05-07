США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер

Том Купер описує проведену на початку травня 2026 року операцію Центрального командування США зі "свободи судноплавства" в Ормузькій протоці, що супроводжувалася обміном ударами між Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Купер розкриває хід подій по обидва боки протоки – від маневрів американських кораблів і провокаційних дій КВІР ВМС до ракетно-дронових атак по ОАЕ та удару еміратської авіації у відповідь по узбережжю Ірану. Висновок Купера: це була радше показова піар-демонстрація сили США, ніж реальне відновлення вільного судноплавства, оскільки Вашингтон знову уникнув прямого втягування у війну, переклавши ризики на союзників.

Після численних наполягань, насамперед з боку Об’єднаних Арабських Еміратів, упродовж останніх двох днів Центральне командування США (CENTCOM) провело так звану операцію зі "свободи судноплавства" (FON) у Ормузькій протоці.

Те, що "щось має статися", стало очевидно ввечері 3 травня, коли ВМС КВІР Ірану розширили самопроголошену "зону, заборонену для проходу" в протоці. Її межі позначені на цій карті:

Відповідно, ВМС КВІР наказали всім міжнародним торговельним суднам, що стояли на якорі поблизу цих двох ліній, відійти на південь. Більшість виконала наказ ще впродовж ночі з 3 на 4 травня.

Наскільки це могло вплинути на подальші дії США та Еміратів – невідомо. Жодних офіційних коментарів з цього приводу знайти не вдалося.

Далі, 4 травня близько 17:00 за місцевим часом, CENTCOM розпочало FON. Спершу всім авіалайнерам, які мали злітати з аеропортів ОАЕ або сідати в них, наказали залишатися на землі чи приземлитися деінде. Тобто CENTCOM "звільнило" місцевий повітряний простір.

Потім на сцені з’явилося чимало американських літаків: щонайменше два морських патрульних літаки Boeing P-8A Poseidon (ВМС США), щонайменше один БПЛА MQ-4C (ВМС США), до 20 заправників Boeing KC-46A та KC-135R (ВПС США), 12 винищувачів-бомбардувальників F/A-18C/D (Корпус морської піхоти США, передислокованих в ОАЕ) та численні F/A-18E/F з борту USS Abraham Lincoln (CVN-72; авіаносець перебуває десь у південній частині Оманської затоки).

Група з близько 20 заправників ВПС США, що забезпечували FON, прибула з баз в Ізраїлі.

На морі першими з’явилися чотири… ну… "судна" ВМС США (два з них напевно були есмінцями класу "Арлі Берк", щодо двох інших певності немає) підійшли до острова Сіррі із заходу, рухаючись у напрямку Ормузької протоки.

Це "лише для ілюстрації": есмінець класу "Арлі Берк" ВМС США.

Проте замість того, щоб продовжити шлях у протоку, вони повернули на південь і віддалилися у бік ОАЕ. Імовірно, це була "демонстраційна" група, надіслана для того, щоб відвернути увагу іранців від справжньої групи кораблів. Остання, очевидно, складалася з двох LCS (кораблів прибережної дії): це судна, спеціально пристосовані для дій поблизу берега, тобто у "стиснених" водах на кшталт Ормузької протоки. Відносно невеликі, маневрені кораблі, озброєні однією 57-мм гарматою та однією пусковою установкою зенітних ракет RIM-116 RAM, виконані за технологією "стелс", з достатнім простором для двох гелікоптерів, від минулого року оснащені ударними дронами, з кормовою рампою для випуску невеликих катерів тощо.

Обидва LCS рухалися, що американці називають "безпечним коридором" – дуже близько до узбережжя Оману. Дехто називає його "безпечним" та/або "зеленим маршрутом", як показано на карті нижче.

Цей маршрут пролягає в територіальних водах Оману, дуже близько до берега, і веде через район, вкритий численними скелями. Тобто судноплавство там – аж ніяк не легке і не "безпечне".

Суть у тому, що обидва LCS супроводжували MV Alliance Fairfax – автомобілевоз під прапором США.

Коли ВМС КВІР попередили їх про необхідність відійти, американці відкрили вогонь по швидкісних катерах ВМС КВІР і заявили про знищення шести з них. КВІР заперечив будь-які втрати й відкрив вогонь у відповідь. Зокрема, він заявив, що випустив дві ракети (або "два попереджувальні постріли") по одному з LCS (CENTCOM поширює неправду, нібито Іран заявив про "влучання" в один з кораблів ВМС США: КВІР такого не казав). Далі КВІР пішов на ескалацію, випустивши по ОАЕ суміш балістичних та крилатих ракет, а також ударні БПЛА. Щонайменше дві з його крилатих ракет було запущено аж із району Шираза.

ОАЕ заявили, що всі ракети (зокрема 12 балістичних) та ударні БПЛА були збиті. Місцеві джерела повідомляють: щонайменше одну ракету збила ізраїльська система протиповітряної оборони, розгорнута в країні.

Втім чимало іранських БПЛА влучили в цілі. У Перській затоці вони уразили два торговельні судна: одне з них – HMM Namu, що належить південнокорейській компанії та ходить під прапором США або Панами, стояло на якорі біля Умм-ель-Кувейну. У нього влучили два БПЛА. Інше – один із танкерів, що належать ОАЕ (це вже офіційно підтверджено: судно вразили два БПЛА). В Оманській затоці КВІР уразив дуже великий нафтовий танкер (VLCC) MV Barakah, що стояв на якорі біля берега, та нафтохімічний об’єкт у порту Фуджайри:

З огляду на те, що ОАЕ заявили про знищення всіх іранських ракет та ударних БПЛА, що наближалися, – це, мабуть, був міраж. Просто такого не було…

ОАЕ почали наполягати на ударах у відповідь. Вашингтон, схоже, відповів: "Гаразд, робіть, але ми лише забезпечимо підтримку". Як зазначено вище, до 20 заправників ВПС США перебували в повітрі над Перською затокою, поки два LCS і торговельне судно проходили Ормузьку протоку: чи забезпечували вони дії ВПС ОАЕ (UAEAF) – невідомо. Скільки саме літаків ПС ОАЕ брали участь в операції, якого вони були типу та які мали цілі, теж неясно (ОАЕ ніколи не оприлюднюють подібних даних). Відомо лише, що близько 01:30 за місцевим часом позавчора вранці іранські акаунти в соцмережах із району Бендер-Аббаса та з острова Кешм повідомляли про звуки реактивних двигунів, кілька детонацій, вібрації тощо, а також що дві ракети, які наближалися до військово-морської бази "Шахід-Раджаї" (один із двох портів Бендер-Аббаса), були збиті іранською ППО.

Щось на кшталт "другої хвилі" авіаційних ударів ПС ОАЕ, схоже, відбулося близько 04:00 за місцевим часом, коли з острова Кешм та району Бендер-Аббаса повідомляли про додаткові вибухи, звуки реактивних двигунів тощо. Іранці відреагували низкою пусків зенітних ракет, частина з яких, вочевидь, збила кілька еміратських ракет.

До ранку позавчорашнього дня FON CENTCOM фактично завершилася: обидва LCS і супроводжуване ними торговельне судно вже були в Оманській затоці. Але чимало заправників ВПС США все ще перебували в повітрі, більшість із них – на "орбіті" на південь/південний захід від острова Сіррі. Потім, близько полудня, упродовж приблизно 10–15 хвилин, два із цих заправників ВПС США – KC-46A (бортовий 18-46048) і KC-135R – почали передавати сигнал 7700 ("аварійна ситуація"). Обидва діяли точно над тією самою ділянкою, просто біля острова Сіррі, і обидва відтак віддалилися в західному напрямку.

Що це була за надзвичайна ситуація, наразі невідомо, але вчора зранку ВПС США відправили один KC-46A та один KC-135R з авіабази Рамштайн у Німеччині на Близький Схід…

На той час американська операція вже завершилася. Еміратська теж.

За останніми повідомленнями, упродовж останніх 48 годин КВІР уразив у Перській затоці та Оманській затоці п’ять суден. Чотири – біля узбережжя Дубая і одне – біля Фуджейри.

Позаминулої ночі офіційний Тегеран заявив, що Вашингтон у неділю заздалегідь зателефонував і попередив, що проводитиме FON у Ормузькій протоці, та попросив не втручатися.

Вчора дуже рано вранці речник штабу "Хатам аль-Анбія" (об’єднаного штабу збройних сил Ірану, що вводиться в дію у надзвичайних ситуаціях) офіційно спростував будь-які іранські удари по ОАЕ. Отже, Іран справді атакував судна, але жодних ракетних чи дронових ударів по Еміратах не завдавав. Він заявив, що Іран утримався від "реакції на пропаганду США та сіоністів… виключно з міркувань безпеки та поваги до братів і сестер мусульман у цій країні".

Звісно, кожен тепер може тлумачити це так, як йому зручно. На мій погляд, це схоже на своєрідну FON у поєднанні з піаром: "дивіться, супер-турбо ВМС США здатні супроводжувати міжнародні торговельні судна в Перській затоці", навіть якщо насправді ВМС США досі побоюються ризикувати своїми "супер-турбо" есмінцями з керованими ракетами для виконання таких завдань. Незалежно від того, скільки літаків готові їх підтримати. Інакше кажучи, можна очікувати, що IQ47 хвалитиметься цим досягненням. А далі – знову очікуватиме (й вимагатиме), щоб роботу робив хтось інший.

"Приємний" аспект усієї цієї історії в тому, що принаймні цього разу IQ47 не дав себе переконати втягнути в чергову війну. Навіть еміратці, яким так кортить повоювати з Іраном…, але, будь ласка, не зовсім самотужки, – цього разу не змогли його умовити.

Джерело