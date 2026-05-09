НАТО готується до нової хвилі виведення військ США

Держсекретар Марко Рубіо під час візиту до Італії дав зрозуміти, що питання перегляду присутності США в Європі є реальним.

Країни НАТО очікують нових рішень Дональда Трампа щодо скорочення американської військової присутності в Європі.

Після виведення 5 тисяч військових з Німеччини наступними на черзі можуть стати Італія та Іспанія.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, адміністрація Трампа також може відмовитися від затвердженого ще за Байдена плану розміщення ракет великої дальності в Німеччині. Серед інших сценаріїв – скорочення участі США у військових навчаннях у Європі та перекидання частини сил із країн, які Вашингтон вважає "менш лояльними", до ближчих союзників. Польща, яка вже заявила про готовність прийняти більше американських військових, називається серед можливих отримувачів додаткового контингенту.

Держсекретар Марко Рубіо під час візиту до Італії дав зрозуміти, що питання перегляду присутності США в Європі є реальним: "Якщо одна з головних причин перебування США в НАТО – це можливість мати війська в Європі, які можна перекинути на інші надзвичайні ситуації, а зараз це вже не так щодо деяких членів, то це проблема, яку треба розглянути".

Пентагон відмовився коментувати публікацію Bloomberg. Частина дипломатів НАТО вважає, що можливості Трампа для масштабного скорочення обмежені Конгресом і стратегічними інтересами США. "Ми постраждаємо не менше, ніж країни, яких визначимо як об'єкти покарання, якщо суттєво скоротимо наші сили", – застеріг генерал-майор у відставці Гордон Девіс.

Наразі в Європі дислоковано близько 85 тисяч американських військових.