Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук

Том Купер публікує дописи американського аналітика Бенджаміна Кука, який багато подорожує Україною і спілкується з військовими та журналістами. У новому дописі він стверджує, що Україна здатна розробити власний гібридний зенітний перехоплювач класу FrankenSAM, поєднавши наявну радянську спадщину із сучасними західними компонентами, і для цього в неї вже є необхідна промислова база, бойовий досвід та джерела фінансування. На його думку, кінцева мета – створити конкурентоспроможну альтернативу PAC-3 MSE і SAMP/T, здатну перехоплювати як балістичні, так і крилаті ракети, але за значно нижчою ціною.

Вступ Тома Купера. Щойно я подумав, що Україна, можливо, почала досягати справді серйозного прогресу... зітхання... Зєля виступив із заявою, яка свідчить або про те, що він досі не розуміє, що Покровськ було втрачено вже кілька місяців тому, або про те, що він свідомо це заперечує.

Просто кажучи: він і далі бреше.

Звісно: ви всі можете це ігнорувати. Можете й далі вітати його як героя. Однак чомусь той сумнозвісний свербіж у мізинці на моїй нозі підказує мені, що це може бути важливо саме тоді, коли росіяни вже майже витискають північний сектор українського плацдарму на Осколі, тобто повертаються до Куп'янська.

Але... он там: білка! Пуддінг запропонував припинення вогню на (російський) Великдень. Тож у нас було трохи часу перевести подих і розглянути ще одне питання, пов'язане з посиленням української протиповітряної оборони....

Передаю слово Бенджаміну Куку.

Україні не потрібна ракета на кшталт Patriot, що знищує ціль прямим влучанням, аби заявити про успіх. Якщо вона зможе збивати швидкі крилаті ракети або принаймні швидкі ударні БпЛА, як-от новітні Герань-4 і -5, і буде достатньо ефективною для застосування в режимі "вистрілив-відійшов" проти російських повітряних цілей, що підходять "занадто близько", це вже буде кроком до успіху. Але кінцевою метою має стати конкурент і для SAMP/T, і для Patriot PAC-3 MSE. Критики займуть позицію в дусі Паппергера і скажуть, що виробництво надто дороге, або що Україна не має промислової бази чи кваліфікованого персоналу. Ніщо з цього не відповідає дійсності. Україна дуже спроможна і має союзників, які більше не хочуть витрачати ані цента на американських оборонних гігантів з усіма "умовами", що тепер додаються до таких відносин.

Що FrankenSAM означає на практиці

"FrankenSAM" – це термін, яким позначають швидко розгорнуті гібридні системи ППО, що поєднують наявні пускові установки, засоби виявлення і ракети в працездатну систему з мінімумом нових розробок. У випадку України в повідомленнях описано кілька характерних моделей: адаптацію пускових установок радянської доби для запуску західних ракет, створення імпровізованих пускових установок із наданими радарами і компонентами, а також повернення в стрій старіших західних систем після ремонту. У цьому дослідженні доречнішим є визначення, що наголошує на гібридній природі системи, а не на швидкості її розгортання.

Два публічно описані приклади ілюструють основну ідею. По-перше, американські інженери працювали з Україною над модифікацією пускової установки радянського комплексу "Бук", щоб вона могла запускати ракети сімейства RIM-7 Sea Sparrow, спираючись на ширші запаси ракет поза межами початкового радянського ланцюга постачання. Окремо США підтвердили передачу Sea Sparrow Україні й описали їхнє використання як частину ешелонованої ППО, а не як самостійну систему. По-друге, у повідомленнях про розгорнуті FrankenSAM ідеться про комбінації озброєння, які поєднують західні перехоплювачі та компоненти з українськими радянськими зразками, що перебувають на озброєнні.

Головний висновок для програми "перехоплювача FrankenSAM" полягає в тому, що Україна може розглядати інтеграцію як головний напрям: зберегти сумісність інтерфейсів ракети з кількома радарами й пусковими установками, а тоді вдосконалювати сам перехоплювач як модернізаційний напрям із найбільшим ефектом.

Цілі перехоплювача і системні припущення

Найгострішою проблемою України в сфері протиповітряної оборони є термінальна оборона від балістичних ракет, адже ці загрози швидкі, стискають часові рамки перехоплення і можуть перебувати поза межами спроможностей більшості систем, окрім Patriot. У лютневому повідомленні Reuters за 2026 рік міністра оборони України цитують так: Patriot має вирішальне значення для протидії балістичним ракетам, а запаси PAC-3 були "критично" низькими. Водночас він заявив, що Україна має значний потенціал для самостійного виробництва систем і ракет, здатних протидіяти балістичним загрозам, та розглядає спільні підприємства або консорціуми із союзниками для створення такої ППО. Таке формулювання поєднує потребу й амбіцію в одній офіційній заяві.

На мету також впливають вартість і пропускна спроможність виробництва. Reuters повідомляло у 2025 році, що, за бюджетними документами армії США, перехоплювачі PAC-3 MSE коштують приблизно 4 мільйони доларів за одиницю, що підкреслює, чому будь-яка достовірна дешевша альтернатива або варіант спільного виробництва матиме велике стратегічне значення, якщо його характеристики будуть конкурентними. На протилежному кінці кривої витрат Reuters повідомляло, що Україна масово виробляє дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів за одиницю, щоб зберегти дорогі ракети для крилатих і балістичних загроз. Це відображає здобуту тяжким досвідом дисципліну економіки перехоплення, яку можна поширити і на ракети-перехоплювачі.

Припущення щодо спроможності, що лежить в основі українського "перехоплювача, здатного збивати більшість балістичних і крилатих ракет", найкраще формулювати як термінальний ендоатмосферний перехоплювач, оптимізований для балістичних ракет малої дальності та крилатих ракет, із пакетом наведення й керування, спроєктованим для роботи в умовах насичених атак та радіоелектронної боротьби. Це складне, але реалістичне завдання для початкової вітчизняної програми, тому що воно відповідає тому ешелону, де залежність України є найгострішою і де навіть граничні поліпшення можуть мати непропорційно великий ефект для захисту цивільного населення.

Промислова база України також не є чистим аркушем. Reuters повідомляло, що під час війни Україна різко наростила внутрішнє виробництво озброєнь – від мінімального випуску дронів до 2022 року до заявленої спроможності виготовляти мільйони на рік, а загалом внутрішнє виробництво зброї швидко розширилося. Українські посадовці окремо заявляли про значне зростання виробництва ракет і засобів дальнього ураження, зокрема про восьмиразове збільшення випуску крилатих ракет у 2024 році порівняно з 2023-м, а також про появу багатьох нових виробів за той самий період. Міністр оборони України також заявляв, що у 2024 році українські виробники виготовили перші 100 ракет "Нептун" і розгорнули серійне виробництво. Це ще не зенітні ракети-перехоплювачі, але це демонструє стійку компетентність у складних програмах озброєнь попри війну.

Нарешті, фінансування слід розглядати як проєктний параметр. Міністерство оборони України повідомило, що у 2025 році іноземне фінансування української оборонної промисловості сягнуло 6,1 мільярда доларів. Це стало можливим завдяки таким механізмам, як "данська модель", прямі закупівлі державами-партнерами та доходи від заморожених російських активів, тоді як заявлена виробнича спроможність становила 35 мільярдів доларів. Паралельно Reuters повідомляло наприкінці березня 2026 року, що Україна підписала або просунула рамкові угоди про оборонну співпрацю із Саудівською Аравією, а окремо – з Катаром і ОАЕ, з прямими згадками про основу для майбутніх контрактів, технологічної співпраці та інвестицій, а також про намір України залучати кошти на виробництво зброї та обговорювати співвиробництво. Reuters також повідомляло, що Україна назвала ці взаємодії з державами Перської затоки "історичними" безпековими угодами і прямо пов'язала їх з експортом українського оборонного ноу-хау та очікуванням відповідної співпраці у сфері ППО й оборонного виробництва.

NASAMS можна вважати FrankenSAM. Вони використовують контейнеризовані ракети класу "повітря-повітря", пристосовані для запуску із землі.

Головка самонаведення і пакет наведення

Для перехоплювача, здатного працювати проти балістичних цілей, вирішальними є термінальне виявлення і наведення. Завдання полягає в тому, щоб надійно утримувати супровід цілі й генерувати точні команди керування в кінцевій фазі за лічені секунди, часто тоді, коли ціль маневрує, тло є засміченим, а електромагнітне середовище перебуває під інтенсивною протидією.

Корисним еталоном є архітектура PAC-3 MSE, описана в оприлюдненому брифінгу Lockheed Martin: активна радіолокаційна головка самонаведення Ka-діапазону, інерційний вимірювальний блок, процесор наведення та багатодіапазонна радіочастотна лінія передачі даних, поєднані зі здатністю отримувати оновлення на маршовій ділянці, а потім виконувати термінальне самонаведення. Незалежне технічне резюме Центру стратегічних і міжнародних досліджень також описує PAC-3 як систему з активною радіолокаційною головкою самонаведення Ka-діапазону та носовим масивом двигунів керування положенням для маневрування за принципом кінетичного перехоплення, тоді як PAC-3 MSE має збільшений двоімпульсний прискорювач та інші модернізації. Ці джерела допомагають визначити, що означає "спроможний проти балістичних цілей" на рівні головки самонаведення і наведення, не вимагаючи від України копіювати якусь одну систему.

Другим еталоном є опис ВМС США розробки SM-6 як "малоризикового підходу", у якому модифіковану активну головку самонаведення AMRAAM поєднали з корпусом Standard Missile, прямо наголошуючи на повторному використанні готових елементів без розробки з нуля для пришвидшення розгортання. Це безпосередньо узгоджується з логікою FrankenSAM: поєднати перевірену лінійку головок самонаведення з наявним сімейством двигунів і корпусів, а інженерні зусилля зосередити на інтеграції, програмному забезпеченні та виробництві.

Виходячи з цих еталонів, роботу України над головкою самонаведення можна вибудувати навколо трьох безкомпромісних спроможностей.

По-перше, автономне термінальне захоплення цілі й супровід мають бути достатньо надійними, щоб перехоплювач не залежав повністю від безперервного підсвічування із землі чи ідеальних радіолокаційних умов. Це підштовхує до бортової активної головки самонаведення для виконання завдань проти балістичних цілей.

По-друге, пакет наведення має витримувати високі динамічні навантаження. Це включає стабілізацію датчиків, точність часової синхронізації та швидке виконання контурів керування, щоб ракета могла "перетворювати" вимірювання головки самонаведення на придатні команди керування за екстремальних швидкостей зближення.

По-третє, головка самонаведення має бути інтегрована в ширшу архітектуру засобів виявлення й управління, яка забезпечує раннє попередження, видачу цілевказання та оновлення на маршовій ділянці. Огляд систем ПРО від CSIS наголошує, що засоби виявлення та система командування і управління лежать в основі всього циклу перехоплення, включно з раннім попередженням, супроводом, управлінням вогнем, розрізненням цілей і оцінкою результату ураження. На практиці український перехоплювач, "готовий до FrankenSAM", має бути спроєктований так, щоб приймати середньокурсове наведення від кількох можливих радарів і вузлів бойового управління, що знижує залежність від будь-якого одного переданого типу радара і підвищує живучість під тиском контрбатарейної боротьби.

Звідси випливає практичний висновок: перевага України –- не лише в залізі. Війна змусила Україну опанувати тактику мобільності, маскування й живучості для високовартісних засобів ППО, а офіцери армії США прямо заявляли, що армія США вчиться на тому, як Україна застосовує Patriot, зокрема щодо дисципліни переміщення та виживання позицій. Той самий зворотний зв'язок від експлуатації можна закласти в розробку головки самонаведення і системи наведення, особливо щодо протидії контрзаходам, роботи в середовищі хибних цілей та послідовності перехоплень в умовах насичених атак.

Маневрові двигуни та енергетика

Щойно головка самонаведення бере ціль на супровід, ракета все одно повинна "реалізувати" перехоплення за рахунок керованості та запасу енергії. Для термінальної протиракетної оборони це зазвичай означає здатність виконувати швидкі бічні корекції на пізній ділянці польоту, тому що малі кутові помилки перетворюються на великі промахи за високих швидкостей зближення.

Поширена сучасна конструктивна схема – це гібридний підхід до керування: аеродинамічне керування для ефективного маневрування там, де щільність повітря це дозволяє, плюс керування тягою для швидких корекцій у кінцевій фазі. У матеріалах Lockheed Martin щодо PAC-3 MSE описано двоконтурний автопілот, який забезпечує швидке відхилення за допомогою рулів керування та секції керування положенням із двигунами керування положенням у поєднанні з високошвидкісним профілем кінетичного перехоплення. CSIS так само описує носові двигуни керування положенням у PAC-3 та активну головку самонаведення як основу маневреності для кінетичного перехоплення.

Паралельний європейський зразок описує MBDA для ASTER, який поєднує аеродинамічне керування з прямим керуванням силою за допомогою бічних двигунів поблизу центра мас, наголошуючи на маневреності, особливо на великій висоті. MBDA також зазначає наявність неконтактного підривача та двокомпонентної осколково-фугасної бойової частини, ефективної проти складних цілей, включно з тактичними балістичними ракетами. Це не заклик для України копіювати ASTER, але це підкреслює інженерний висновок: перехоплювачам, здатним працювати проти балістичних цілей, зазвичай потрібна система маневрування, яка залишається ефективною тоді, коли чисто аеродинамічне керування стає граничним, і їм потрібні варіанти ураження, які лишаються дієвими для різних типів цілей.

Системи відхилення траєкторії та керування положенням є концептуальним містком між цими прикладами і власним українським перехоплювачем. Технічний матеріал Міністерства оборони США описує DACS як швидкодійні рушійні системи, що використовують малі ракетні двигуни для повороту або незначного зміщення орієнтації апарата короткими імпульсами, і прямо пов'язує цю підвищену маневреність із успішним перехопленням цілей у військових умовах. L3Harris так само пояснює, що DACS дає перехоплювачам змогу точно коригувати курс і вражати ціль, називаючи це необхідним для кінетичних перехоплень проти високошвидкісних або маневрових загроз, а також зазначає використання рідинної системи відхилення траєкторії та керування положенням для THAAD. Разом ці джерела підтверджують обґрунтовану вимогу: якщо мета України – "більшість балістичних ракет", то програма перехоплювача потребує термінальної системи керування з тяговою маневреністю, навіть якщо ранні прототипи починатимуть із простішого суто аеродинамічного керування для певних класів перехоплення.

Енергетика стоїть поруч із маневром як друга половина проблеми кінцевої фази. В описі PAC-3 MSE від Lockheed Martin наголошено на швидкому розгоні на розгінній ділянці та на маршовій фазі, що підтримує високу швидкість для кінетичного перехоплення. Другий імпульс дає змогу перехоплювати цілі на більшій дальності або висоті. CSIS також описує PAC-3 MSE як систему зі збільшеним двоімпульсним прискорювачем, що розширює зону прикриття і можливості. Це і є ключовий урок щодо енергетики для України: термінальна оборона від балістичних ракет часто обмежується часом і кінематикою, тож підтримання корисної швидкості на пізній ділянці польоту так само важливе, як і пікова швидкість.

Для українського перехоплювача FrankenSAM звідси випливає простий висновок на програмному рівні. Україна має розглядати термінальну керованість і енергію на завершальній ділянці як головні розрізнювальні параметри, а далі будувати решту ракети навколо того з цих обмежень, яке найсильніше проявляється в українських даних перехоплення. Саме тут унікальний український масив оперативних даних є особливо цінним: систему можна налаштовувати під конкретні профілі балістичних загроз і контрзаходи, з якими стикаються на театрі бойових дій, а не під узагальнені випробувальні цілі.

Інтеграція пуску і двигунної установки

FrankenSAM у своїй основі стосується інтерфейсів: механічної сумісності, електричних кабельних з'єднань, повідомлень командування і управління та логістичного поводження. Найближча перевага України полягає в тому, що багато релевантних інтеграційних проблем уже було вирішено принаймні в одному напрямку, адже в межах зусиль FrankenSAM пускові установки класу "Бук" модифікували для запуску ракет сімейства Sea Sparrow, а також створили інші гібридні підходи до пуску.

У матеріалі The War Zone FrankenSAM описано як парасолькову ініціативу, що поєднує західні перехоплювачі та компоненти із радянськими системами, які Україна вже експлуатує. Там також описано кілька варіантів систем, зокрема "Бук" у парі з ракетами сімейства Sparrow або Sea Sparrow та окрему імпровізовану систему на базі AIM-9M. Associated Press так само описує імпровізовану пускову установку, зібрану з радарів та інших наданих компонентів, а також "Бук", модифікований під ракети RIM-7. USNI додає контекст щодо інтеграції Sea Sparrow в ешелоновану ППО. Ці приклади спростовують будь-яке твердження, що "інтеграція – це глухий кут". Інтеграційна модель уже існує, і Україна може спиратися на неї для створення вітчизняного перехоплювача, якщо проєктуватиме його під поширені практики контейнерного запуску та стандартні командні інтерфейси, а не під окремі унікальні пускові установки для кожного типу радара.

Щодо двигунної установки і компонування, контейнеризація та надійне поводження з ракетами в польових умовах важать не менше, ніж власне характеристики двигуна. У матеріалах Lockheed Martin щодо PAC-3 MSE видно орієнтацію на контейнерний підхід: ракета розміщується по одній у контейнері, а відновлення пускової після пуску забезпечується стандартизованими контейнерними компонентами й електронікою пускової установки. CSIS описує змішані боєкомплекти на пускових Patriot і зазначає варіанти пускових, що підтримують різні типи контейнерів. Для України аналогічний програмний урок полягає в тому, що вітчизняний перехоплювач слід проєктувати з урахуванням швидких циклів перезаряджання, безпеки транспортування і сумісного строку зберігання, адже стійка оборона від повторюваних нальотів – це змагання у пропускній спроможності.

Така дисципліна на рівні пуску також пов'язана з живучістю. Business Insider повідомляв, що офіцери армії США переймали досвід застосування Україною Patriot, зокрема щодо мобільності, маскування, хибних цілей і фізичної адаптації позицій для підвищення живучості, а це означає, що ракетна програма має надавати пріоритет швидкому розгортанню і згортанню та мінімуму допоміжного обладнання, розміщеного відкрито. Отже, "готовий до FrankenSAM" перехоплювач слід інженерно проєктувати з припущенням, що пускові установки і машини забезпечення повинні часто переміщатися, діяти під прикриттям обманних заходів і приймати цілевказання від змішаного набору засобів виявлення.

Нарешті, оскільки ефективність ПРО обмежується засобами виявлення, український перехоплювач слід розглядати як один вузол у ширшому ланцюгу ураження. CSIS наголошує, що засоби виявлення та система командування і управління охоплюють увесь цикл – від раннього попередження до оцінки ураження. Український перехоплювач, здатний приймати середньокурсове цілевказання від різноманітних радарів, у тому числі вітчизняних і наданих партнерами, буде легше масштабувати, ніж той, що залежить від одного власницького радара або системи бойового управління. Саме тут мислення FrankenSAM може вийти за межі зв'язки "пускова плюс ракета" і перетворитися на "сумісність від засобу виявлення до засобу ураження", підвищуючи стійкість системи і зменшуючи вразливість до єдиних точок відмови.

Індустріалізація, випробування і шляхи фінансування

Перевага України в цьому питанні полягає у здатності стискати цикли навчання. Аналіз Chatham House висвітлює українську екосистему оборонних інновацій, зокрема створений за підтримки уряду кластер Brave1, започаткований у 2023 році для спрощення співпраці між стартапами, інженерами і військовими підрозділами. Зворотний зв'язок у реальному часі від сил на фронті дає змогу швидко випробовувати та вдосконалювати рішення на полі бою. НАТО також оголосило про UNITE – Brave NATO, спільну програму НАТО й України для масштабування інноваційних технологій, що пройшли стадію прототипів і випробувань. З українського боку координацію здійснює Brave1, а перший конкурс реалізує Агенція НАТО з питань зв'язку та інформації, причому ППО прямо визначено одним із напрямів. Це інституційні механізми, які можна спрямувати на програму перехоплювача, здатного працювати проти балістичних цілей, щоб скоротити традиційний розрив між прототипом і серійним виробом.

Довіра до виробничих можливостей уже формується в суміжних категоріях. Reuters повідомляло про розширення виробництва озброєнь в Україні і про заявлену спроможність виготовляти мільйони дронів на рік, тоді як українські посадовці описували швидке зростання навіть під постійними ударами. "Українська правда" повідомляла про восьмиразове зростання виробництва крилатих ракет у 2024 році порівняно з 2023-м і зазначала ширше збільшення випуску вітчизняних озброєнь. "Укрінформ" повідомляв про нарощування серійного виробництва ракет "Нептун" до 100 одиниць у 2024 році, а також про подальшу розробку, що додатково підтверджує: Україна здатна підтримувати складні ланцюги постачання і серійне виробництво високотехнологічних озброєнь.

Модель фінансування також еволюціонує саме в бік того, що потрібно програмі перехоплювача. Міністерство оборони України повідомило про 6,1 мільярда доларів іноземного фінансування оборонної промисловості у 2025 році та описало кілька каналів, включно з прямими закупівлями державами-партнерами і "данською моделлю", а також заявлену виробничу спроможність у 35 мільярдів доларів. Окремо Reuters повідомляв про рамкові угоди щодо оборонної співпраці із Саудівською Аравією, в яких прямо згадувалися основи для майбутніх контрактів, технологічної співпраці та інвестицій. Reuters також повідомляв про підписання Україною угоди про оборонну співпрацю з Катаром та домовленості про співпрацю з ОАЕ з прямими згадками про обговорення співвиробництва і залучення коштів для інвестування у виробництво зброї. Reuters також зазначив, що Україна подала ці контакти як експорт власної оборонної системи і очікує відповідної співпраці у сфері ППО й оборонного виробництва.

Для балістично спроможного перехоплювача FrankenSAM це вказує на модель фінансування і управління, що грає на сильних сторонах України.

Перший напрям – це вітчизняна програма "базового перехоплювача", де Україна контролює інтеграцією, бортове програмне забезпечення і системні інтерфейси, водночас вибірково залучаючи партнерів до компонентів, які найважче швидко локалізувати, насамперед до спеціалізованих елементів головки самонаведення та окремих підсистем двигунної установки. Другий напрям – спільне виробництво або консорціуми, спеціально зорієнтовані на протидію балістичним загрозам, про що міністр оборони України вже публічно говорив, наголошуючи водночас на незалежному потенціалі України у цій сфері. Третій напрям – проєктування з урахуванням експорту: навіть якщо на початковому етапі випуск визначатиметься потребами воєнного часу, проєктування з інтерфейсами, сумісними для партнерів, підвищує ймовірність сталого зовнішнього фінансування виробництва, бо партнер згодом зможе налагодити співвиробництво і для власних потреб, а не лише виступати донорським каналом.

Отже, інвестиційна логіка прив'язана до спостережуваних індикаторів прогресу, а не до припущень. На практиці переконлива програма мала б продемонструвати відтворювані характеристики компонентів, стабільність інтеграції щонайменше на одному напрямі з використанням наявної пускової установки та чіткий шлях до серійного виробництва, який відповідає воєнному стилю виробництва України. Кожен із цих індикаторів може фінансуватися через механізми, уже описані Міністерством оборони України, а також через той тип технологічно-інвестиційної мови, який фігурував у недавніх повідомленнях про оборонну співпрацю України з державами Перської затоки.

