Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking

Ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group, продовжує системно розвивати свою присутність у спортивній сфері та стає титульним спонсором Збірної України з сокки на Чемпіонаті Європи 2026 року. Партнерство передбачає комплексну підтримку команди під час міжнародного турніру, зокрема розміщення логотипу betking на ігровій формі футболістів у зоні грудей, а також інтеграцію бренду в ключові елементи стадіонної інфраструктури, цифрові канали збірної та офіційні трансляції матчів.

Чемпіонат Європи з сокки 2026 року відбудеться в місті Тирана, Албанія, під егідою International Socca Federation. Турнір збере найсильніші національні збірні Європи та стане черговим етапом розвитку цього виду спорту на континентальному рівні. Матчі проходитимуть на штучному покритті, з високим темпом гри та інтенсивними поєдинками, що є характерною рисою сокки.

Збірна України з сокки гідно представляє країну на міжнародній арені та входить до числа найсильніших команд Європи й світу під егідою ISF. Команда стабільно демонструє високі результати на міжнародних турнірах: у 2023 році українська збірна стала віцечемпіоном світу, а на TUI Socca World Championship 2025 у мексиканському Канкуні увійшла до топ-8 найкращих команд світу. Завдяки професійному підходу, сильному тренерському штабу та підтримці вболівальників збірна продовжує активно розвивати та популяризувати сокку в Україні. "Ми підтримуємо Збірну України з сокки, тому що бачимо в ній приклад команди, яка об’єднує, розвивається та гідно представляє країну на міжнародному рівні. Чемпіонат Європи — це черговий крок у розвитку сокки як масового та конкурентного виду спорту. Для нас важливо бути частиною цього шляху та сприяти зростанню спорту в Україні", — зазначили в betking.

Також 17 травня 2026 року з 13:00 до 20:00 на території Urban Sport City відбудеться фестиваль з популяризації масового спорту, організований під егідою Асоціації SOCCA України. Подія включатиме інтерактивні активності, участь медіафутбольних команд, конкурси та розіграші подарунків від betking, а також зустріч уболівальників зі збірною України перед від’їздом на чемпіонат Європи. У межах фестивалю також заплановано символічний турнір за участі колишніх професійних футболістів та українських блогерів, де кожна команда зіграє щонайменше три матчі.

betking — ліцензований букмекер (рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024, отримувач — ТОВ "Слотс Ю.Ей."), який системно інвестує в розвиток спорту в Україні. Як один із ключових брендів King Group, betking послідовно розширює свою участь у спортивному просторі, підтримуючи команди, що створюють спільноти, об’єднують людей та надихають на нові звершення.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

