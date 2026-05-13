Президент Польщі закликав союзників не ігнорувати загрози з боку росії

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив під час зустрічі країн "Бухарестської дев'ятки" в Румунії, що коли цей формат лише створювали, "деякі вважали, що ми занадто голосно б’ємо на сполох".

Про це пише The Guardian.

"Ми попереджали, що ревізіонізм росії не є тимчасовим; ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали", – сказав Навроцький.

Він також заявив, що агресія росії проти України "не є ізольованим конфліктом", а радше "прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку".

За його словами, "наш регіон більше не є периферією НАТО – він є стратегічним центром ваги альянсу".

"Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну. Ми також маємо повною мірою усвідомлювати роль білорусі, яка продовжує підтримувати воєнні зусилля росії та дозволяє здійснювати з її території ворожу гібридну діяльність проти союзників і партнерів НАТО. Ми маємо спільно подбати про те, щоб, якщо мир буде досягнутий трохи на схід від наших кордонів, він був справедливим. Країни, представлені в цій залі, як ніхто інший розуміють ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що стається, коли агресію недооцінюють, а демократичні держави вагаються", – підсумував Навроцький.