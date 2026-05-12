Польща направила ноту США після втечі ексміністра

10 травня стало відомо, що Збігнев Зьобро виїхав з Угорщини до США.

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало посольству США у Варшаві ноту щодо в’їзду колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнева Зьобро на територію Сполучених Штатів.

Про це стало відомо Onet.

Таким чином нота через посольство надійде до американського Державного департаменту. У листі Міністерство закордонних справ нагадує, що у квітні Польща інформувала про важливість розслідувань, що тривають у Польщі щодо Збігнева Зьобро та Марчина Романовського, а також про можливі наслідки надання допомоги цим особам.

"Міністерство закордонних справ буде вдячне за вказівку, зокрема, на те, який саме проїзний документ Збігнев Зьобро використав для перетину кордону з метою в’їзду до США, а також на дату в’їзду", – йдеться в ноті.

Колишній міністр юстиції, депутат від партії "Право і справедливість" Збігнев Зьобро повідомив у неділю, що перебуває у Сполучених Штатах. Він заявив, що не втік з Польщі і користується документом, виданим йому разом із правом на притулок, яке він отримав в Угорщині.