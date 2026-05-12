рф цілеспрямовано б'є по американському бізнесу в Україні, але США це ігнорують – NYT

За даними видання, під російські обстріли потрапили потужності таких гігантів, як Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. та Bunge. Частина цих атак, зокрема удари по об'єктах Cargill та Coca-Cola, раніше не оприлюднювалася. Одним із останніх випадків став удар по зерновому терміналу агрогіганта Cargill на півдні України. Об'єкт атакували сім російських дронів упродовж усього трьох хвилин.

Крім того, зафіксовані удари по електростанції та сонячній станції біля заводу Coca-Cola під Києвом, що місцева влада вважає цілеспрямованою акцією проти американського бізнесу. Представники компаній намагаються не афішувати ці факти через побоювання негативної реакції інвесторів та страхових ринків. Проте в приватних розмовах бізнес висловлює впевненість, що росія веде навмисну кампанію проти інтересів США.

Адміністрація Дональда Трампа досі не засудила жодну з атак, про які звітував Київ. За словами джерел видання, реакція Білого дому обмежувалася лише "визнанням стурбованості". Водночас Вашингтон просив Україну утриматися від ударів по російському нафтовому терміналу в Чорному морі. Через цей об'єкт експортується казахстанська нафта за участю американських компаній.

Сенаторка-демократка Джин Шахін назвала таку позицію Білого дому "повною тишею". На її думку, представники американського бізнесу в Україні не мають сумнівів у навмисності дій кремля. Голова Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер переконаний, що москва прагне зірвати приплив американських інвестицій. Він зазначив, що головна мета агресора – продемонструвати, що ведення бізнесу в Україні є занадто ризикованим через постійні загрози.

NYT пише, що посилення обстрілів збіглося у часі з активізацією економічної співпраці між державами в енергетичному секторі. Зокрема, минулого року Україна та США підписали угоду, яка передбачає преференційний доступ американських інвесторів до українського енергосектору.