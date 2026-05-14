Швейцарія приєднується до угоди щодо створення Спеціального трибуналу

14 травня 2026, 15:55
Швейцарія приєднується до угоди щодо створення Спеціального трибуналу
В українському МЗС підкреслили, що Швейцарія відіграє особливу роль у захисті принципів та норм міжнародного права.
Швейцарія повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення Спеціального трибуналу.
 
Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
 
"Я вдячний Ігнаціо Кассісу та нашим швейцарським партнерам за цей принциповий і сильний крок", – сказав він.
 
Сибіга підкреслив, що Швейцарія відіграє особливу роль у захисті принципів та норм міжнародного права, і її рішення має величезне значення для всієї міжнародної спільноти.
 
"Справедливість за злочин агресії проти України є неминучою, і трибунал – це вже не абстрактна ідея. Це стає реальністю", – додав він.
 
Раніше стало відомо, що Євросоюз приєднається до угоди про створення спеціального трибуналу проти росії. Європарламент 30 квітня ухвалив резолюцію, у якій наголосив на необхідності негайного створення та запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

 

