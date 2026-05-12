Дві країни хочуть відкласти переговори щодо вступу України до ЄС – ЗМІ

12 травня 2026, 19:51
Серед держав ЄС є згода на відкриття лише першого кластеру "Основи".
Україна прагне відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз до кінця червня, до завершення головування Кіпру в Раді Євросоюзу, однак дві країни виступають проти.
 
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС.
 
За словами співрозмовників видання, у ЄС підтримують відкриття першого, фундаментального кластеру "Основи" до кінця червня. При цьому дві держави пропонують відкласти відкриття інших п’яти кластерів – попередньо до осені.
 
За інформацією джерел, перенести терміни, на яких наполягає Україна, пропонують Польща та Франція.
 
Нагадаємо, раніше переговорний процес щодо вступу України в ЄС блокувала Угорщина. У квітні в Угорщині відбулися парламентські вибори і партія прем’єр-міністра Віктора Орбана їх програла. Новий прем’єр-міністр Петер Мадяр змінив позицію Угорщини, але вважає пришвидшений вступ України нереальним.
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 12 травня 2026, 23:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
