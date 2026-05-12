Дві країни хочуть відкласти переговори щодо вступу України до ЄС – ЗМІ
12 травня 2026, 19:51
Серед держав ЄС є згода на відкриття лише першого кластеру "Основи".
Україна прагне відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз до кінця червня, до завершення головування Кіпру в Раді Євросоюзу, однак дві країни виступають проти.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС.
За словами співрозмовників видання, у ЄС підтримують відкриття першого, фундаментального кластеру "Основи" до кінця червня. При цьому дві держави пропонують відкласти відкриття інших п’яти кластерів – попередньо до осені.
За інформацією джерел, перенести терміни, на яких наполягає Україна, пропонують Польща та Франція.
Нагадаємо, раніше переговорний процес щодо вступу України в ЄС блокувала Угорщина. У квітні в Угорщині відбулися парламентські вибори і партія прем’єр-міністра Віктора Орбана їх програла. Новий прем’єр-міністр Петер Мадяр змінив позицію Угорщини, але вважає пришвидшений вступ України нереальним.