Польський ексміністр юстиції після поразки Орбана на виборах під гарантії Трампа перебрався з Угорщини до США

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, якому загрожує до 25 років в’язниці, переїхав з Угорщини до США.

"Я в США. Це надзвичайно складна і красива країна, найсильніша демократія у світі, наш союзник і гарант безпеки Польщі проти загроз дедалі небезпечнішого світу", – заявив ексміністр.

На тлі цього чинний польський міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що якщо Зьобро і справді перебуває у США, то Польща подасть заявку про його екстрадицію. Ексміністра юстиції Польщі Зьобро підозрюють у недоцільному використанні десятків мільйонів державних коштів та закупівлі ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus, яке він нібито використовував для шпигунства за політичними опонентами.

Зьобро звинувачують у тому, що за правління колишньої керівної партії "Право і справедливість" він сприяв прослуховуванню телефонів політиків і бізнесменів. У 2025 році колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надав Зьобро політичний притулок, проте Петер Мадяр після перемоги своєї партії заявив, що "Угорщина більше не буде звалищем для розшукуваних на міжнародному рівні злочинців", і навів як приклад Зьобро та його колишнього заступника Марчина Романовського.