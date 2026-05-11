Польський ексміністр юстиції після поразки Орбана на виборах під гарантії Трампа перебрався з Угорщини до США

11 травня 2026, 11:29
Фото: Getty Images
Новий угорський прем’єр Петер Мадяр скасував для нього політичний захист, який запровадив Віктор Орбан.
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, якому загрожує до 25 років в’язниці, переїхав з Угорщини до США. 
 
Про це пише Politico.
 
У коментарі польській телекомпанії Republika Зьобро підтвердив, що перебуває у США. За даними Gazeta Wyborcza, ексміністр отримав американську візу, яку особисто схвалив президент США Дональд Трамп, хоча посол США в Польщі Том Роуз і державний секретар Марко Рубіо були проти цього.
 
"Я в США. Це надзвичайно складна і красива країна, найсильніша демократія у світі, наш союзник і гарант безпеки Польщі проти загроз дедалі небезпечнішого світу", – заявив ексміністр.
 
На тлі цього чинний польський міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що якщо Зьобро і справді перебуває у США, то Польща подасть заявку про його екстрадицію. Ексміністра юстиції Польщі Зьобро підозрюють у недоцільному використанні десятків мільйонів державних коштів та закупівлі ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus, яке він нібито використовував для шпигунства за політичними опонентами.
 
Зьобро звинувачують у тому, що за правління колишньої керівної партії "Право і справедливість" він сприяв прослуховуванню телефонів політиків і бізнесменів. У 2025 році колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надав Зьобро політичний притулок, проте Петер Мадяр після перемоги своєї партії заявив, що "Угорщина більше не буде звалищем для розшукуваних на міжнародному рівні злочинців", і навів як приклад Зьобро та його колишнього заступника Марчина Романовського.

 

СШАПольщаУгорщина

