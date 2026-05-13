Зеленський прибув до Румунії

Президент візьме участь у саміті Бухарестської дев’ятки.

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Румунії для участі у саміті Бухарестської дев'ятки, де у нього заплановані пленарна сесія, виступ та двосторонні зустрічі на полях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Заплановані важливі зустрічі на полях саміту. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals", – написав Зеленський.

Олена Зеленська, своєю чергою, зустрінеться з дружиною президента Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.

Президент Румунії Нікушор Дан на початку зустрічі наголосив, що її мета – узгодити бачення майбутнього НАТО, а девізом саміту є "зробити більше для трансатлантичної безпеки". "Ми повинні збільшити витрати на оборону, збільшити внесок європейських союзників до Альянсу та разом розвивати міцну трансатлантичну військово-промислову базу", – заявив він, підкресливши, що підтримка України та Молдови "має бути не лише декларативною, а й ефективною".

Серед учасників саміту, крім країн Бухарестської дев'ятки, представники північних держав Європи, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, а також заступник держсекретаря США Томас ДіНанно.

Бухарестська дев'ятка була створена у 2015 році як безпековий формат співпраці країн східного флангу НАТО. До неї входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.