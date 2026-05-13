FT: путін розраховує захопити весь Донбас до осені

Справжні амбіції путіна сягають далеко за межі Донбасу, аж до Києва та Одеси.

російське військове командування переконало путіна, що захопить всю територію Донецької і Луганської областей до осені. Після цього він планує "підвищити ціну будь-якого припинення вогню".

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, які контактували з путіним, та оцінку української розвідки.

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, успіх на Донбасі дозволить кремлю висунути нові територіальні вимоги, зокрема передачу росії Запорізької та Херсонської областей, більша частина яких залишається під контролем України.

Один із співрозмовників FT розповів, що намагався переконати путіна завершити війну на поточних позиціях, однак той відповів відмовою. При цьому справжні амбіції російського президента, за даними видання, полягають у захопленні всієї лівобережної частини України, включно з Києвом та Одесою. путіну нібито доповідають про виснаження української армії та близький колапс фронту.

Переговорний процес тим часом зайшов у глухий кут. Попри заяву Трампа про те, що сторони "стають дедалі ближчими до угоди", ані Київ, ані москва не вбачають сенсу в продовженні переговорів за американського посередництва. Один з українських чиновників заявив FT, що США не досягли "жодного прогресу з боку росії". У москві, своєю чергою, заявили, що переговори не мають сенсу, якщо Україна не виведе війська з усього Донбасу.

Водночас NYT пише, що за нинішніх темпів наступу росії знадобиться понад 30 років, щоб захопити всю Донеччину. Дрони змусили російські війська перейти до тактики поступового проникання невеликими групами, часто пішки.