Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

FT: путін розраховує захопити весь Донбас до осені

13 травня 2026, 15:02
FT: путін розраховує захопити весь Донбас до осені
Фото: Економічна правда
Справжні амбіції путіна сягають далеко за межі Донбасу, аж до Києва та Одеси.

російське військове командування переконало путіна, що захопить всю територію Донецької і Луганської областей до осені. Після цього він планує "підвищити ціну будь-якого припинення вогню".

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, які контактували з путіним, та оцінку української розвідки.

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, успіх на Донбасі дозволить кремлю висунути нові територіальні вимоги, зокрема передачу росії Запорізької та Херсонської областей, більша частина яких залишається під контролем України.

Один із співрозмовників FT розповів, що намагався переконати путіна завершити війну на поточних позиціях, однак той відповів відмовою. При цьому справжні амбіції російського президента, за даними видання, полягають у захопленні всієї лівобережної частини України, включно з Києвом та Одесою. путіну нібито доповідають про виснаження української армії та близький колапс фронту.

Переговорний процес тим часом зайшов у глухий кут. Попри заяву Трампа про те, що сторони "стають дедалі ближчими до угоди", ані Київ, ані москва не вбачають сенсу в продовженні переговорів за американського посередництва. Один з українських чиновників заявив FT, що США не досягли "жодного прогресу з боку росії". У москві, своєю чергою, заявили, що переговори не мають сенсу, якщо Україна не виведе війська з усього Донбасу.

Водночас NYT пише, що за нинішніх темпів наступу росії знадобиться понад 30 років, щоб захопити всю Донеччину. Дрони змусили російські війська перейти до тактики поступового проникання невеликими групами, часто пішки.

війнаВладімір ПутінДонбас

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється