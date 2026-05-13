Пермський НПЗ у росії повністю зупинився після атаки українських дронів – Reuters

У 2024 році Пермський НПЗ переробив близько 12,6 млн тонн нафти

Пермський нафтопереробний завод у росії повністю припинив роботу після атаки українських безпілотників, яка спричинила пожежу та пошкодила обладнання.

Про це повідомляють джерела Reuters.

Зазначається, що після ударів екстрено зупинили три установки первинного перероблювання нафти. Також частково зупинили роботу окремих установок вторинного перероблювання. Крім того, установка АВТ-4 не працює ще з 30 квітня після попередньої атаки дронів.

За даними джерел, ремонт може тривати кілька тижнів. Компанія "Лукойл", якій належить нафтопереробний завод, не надала коментар у відповідь на запит.

Агентство пише, що у 2024 році Пермський НПЗ переробив близько 12,6 млн тонн нафти, або приблизно 250 тисяч барелів на добу. За цей період підприємство виробило 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 тисяч тонн коксу та 200 тисяч тонн мазуту.