Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ втретє вдарила по НПЗ у Пермі

08 травня 2026, 15:02
СБУ втретє вдарила по НПЗ у Пермі
Wikipedia
ТОВ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один з найбільших НПЗ росії.

Служба безпеки України втретє атакувала нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у місті Перм. Обидва об'єкти розташовані понад 1500 км від українського кордону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під ударом також опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція "Перм", що належить АТ "Транснафта" і є стратегічним хабом магістральної нафтотранспортної системи росії – через неї нафта розподіляється по чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнула одна з установок АВТ – ключовий вузол первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції постраждав один із резервуарів.

"Пермнафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

НПЗСБУдрониатака на рф

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється