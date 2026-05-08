СБУ втретє вдарила по НПЗ у Пермі

ТОВ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один з найбільших НПЗ росії.

Служба безпеки України втретє атакувала нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у місті Перм. Обидва об'єкти розташовані понад 1500 км від українського кордону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під ударом також опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція "Перм", що належить АТ "Транснафта" і є стратегічним хабом магістральної нафтотранспортної системи росії – через неї нафта розподіляється по чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнула одна з установок АВТ – ключовий вузол первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції постраждав один із резервуарів.

"Пермнафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.