Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США запустили серійне виробництво копії українського морського дрона Magura

03 червня 2026, 17:48
У США запустили серійне виробництво копії українського морського дрона Magura
з вільних джерел
Red Cat позиціонує дрон як американський винахід, хоча ще рік тому відкрито говорила про співпрацю з українським виробником.

Американська оборонна компанія Red Cat та її морський підрозділ Blue Ops розпочали повноцінне серійне виробництво морського безпілотника Variant 7 (V7), який фактично є копією українського Magura V7. При цьому виробник позиціонує техніку як власну розробку.

Про це повідомляє Defense Express.

У релізах компанії постійно наголошується, що дрон був "розроблений, побудований та зібраний у Сполучених Штатах". Президент підрозділу Баррі Хінклі заявив, що зразок розроблявся "для масового виробництва і конфігурації, яка відповідає завданням клієнтів".

Втім, як нагадує Defense Express, коли Red Cat виходила на ринок морських дронів у травні 2025 року, компанія прямо говорила про співпрацю з виробником, чиї розробки щодня тестуються в реальних бойових умовах. Оприлюднені тактико-технічні характеристики не залишали сумнівів: йшлося саме про Magura V7.

Кінцева серійна модифікація все ж може відрізнятися від українського оригіналу. Зокрема, американський V7 отримав власний комплекс систем автономного управління та зв'язку, а також компоненти, що відповідають стандартам нацбезпеки США. Водночас американці повністю копіюють українську концепцію модульності: для протидії ударним безпілотникам дрон оснастять турелью Bullfrog, а також системами автономного ройового управління від придбаної компанії Apium Swarm Robotics. Залучення фірми HADDY та технологій 3D-друку має дозволити подвоїти темпи виробництва.

СШАдрониMagura

Останні матеріали

Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється