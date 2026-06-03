У США запустили серійне виробництво копії українського морського дрона Magura

Red Cat позиціонує дрон як американський винахід, хоча ще рік тому відкрито говорила про співпрацю з українським виробником.

Американська оборонна компанія Red Cat та її морський підрозділ Blue Ops розпочали повноцінне серійне виробництво морського безпілотника Variant 7 (V7), який фактично є копією українського Magura V7. При цьому виробник позиціонує техніку як власну розробку.

Про це повідомляє Defense Express.

У релізах компанії постійно наголошується, що дрон був "розроблений, побудований та зібраний у Сполучених Штатах". Президент підрозділу Баррі Хінклі заявив, що зразок розроблявся "для масового виробництва і конфігурації, яка відповідає завданням клієнтів".

Втім, як нагадує Defense Express, коли Red Cat виходила на ринок морських дронів у травні 2025 року, компанія прямо говорила про співпрацю з виробником, чиї розробки щодня тестуються в реальних бойових умовах. Оприлюднені тактико-технічні характеристики не залишали сумнівів: йшлося саме про Magura V7.

Кінцева серійна модифікація все ж може відрізнятися від українського оригіналу. Зокрема, американський V7 отримав власний комплекс систем автономного управління та зв'язку, а також компоненти, що відповідають стандартам нацбезпеки США. Водночас американці повністю копіюють українську концепцію модульності: для протидії ударним безпілотникам дрон оснастять турелью Bullfrog, а також системами автономного ройового управління від придбаної компанії Apium Swarm Robotics. Залучення фірми HADDY та технологій 3D-друку має дозволити подвоїти темпи виробництва.