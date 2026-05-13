Трамп прибув до Пекіна на переговори з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп у середу прибув до Пекіна для проведення дводенного саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляють AP та CNN.

Трампа зустріли з пишнотою: червона доріжка, військова почесна варта, оркестр і 300 підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими та американськими прапорами, які скандували китайською "Ласкаво просимо, щиро вітаємо". Президент США підняв кулак у знак вітання, після чого сів у кортеж. На запитання журналістів він не відповідав.

Зустрічати Трампа Сі відправив віцепрезидента Хань Чжена, якого вважають особистим посланцем китайського лідера на дипломатичних заходах. Разом із Трампом до Пекіна прилетіли державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, торговий представник Джеймісон Грір, а також низка бізнес-лідерів, зокрема керівник SpaceX Ілон Маск та син президента Ерік Трамп.

Офіційні переговори з Сі заплановані на четвер і п'ятницю. Очікується, що лідери обговорять торгівлю, Тайвань, Іран та безпеку у сфері штучного інтелекту. Аналітики не чекають великих проривів, хоча можливе продовження торговельного перемир'я та угоди про закупівлю Китаєм американських продуктів харчування й літаків.

Візит відбувається у складний для Трампа момент: його рейтинги знизилися через війну з Іраном і зростання інфляції. Деякі аналітики вважають, що президент США вестиме переговори "зі слабкої позиції". Тайвань, своєю чергою, занепокоєний тим, що Трамп може піти на поступки щодо острова в обмін на економічні домовленості з Пекіном.