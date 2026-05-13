Україна атакувала ключові енергетичні об'єкти росії – Генштаб

Атаки охопили об'єкти енергетичної інфраструктури від Чорноморського узбережжя до центральної росії.

Українські підрозділи в ніч проти 13 травня завдали ударів по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, під удар потрапив нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї, після чого там спалахнула пожежа. Це один із ключових російських терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря, який використовують для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів.

Окрім того, дрони поцілили по установках первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, який виробляє бензин, дизель та реактивне паливо. Пожежа також спалахнула на газопереробному заводі в Астраханській області.

Крім об'єктів енергетики, українські підрозділи вдарили по командно-спостережних пунктах і пунктах управління дронами на окупованій Донеччині, а також по місцях зосередження російських військ на Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, у Курській та Бєлгородській областях рф.

Нагадаємо, Пермський нафтопереробний завод у росії повністю припинив роботу після атаки українських безпілотників, яка спричинила пожежу та пошкодила обладнання.