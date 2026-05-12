Румунія закликає ЄС посилити захист від російських дронів

Через часті порушення повітряного простору російськими дронами Бухарест вимагає від ЄС терміново посилити східний фланг.

Румунія закликає Європейський Союз переглянути та перегрупувати наявні оборонні спроможності, щоб ефективніше протидіяти регулярним порушенням повітряного простору російськими безпілотниками на східному фланзі ЄС.

Про це заявив міністр оборони Румунії Раду Міруца перед початком засідання Ради ЄС із питань безпеки 12 травня у Брюсселі.

За словами міністра, країни східного флангу стикаються з системними інцидентами, коли російські дрони неодноразово перетинають повітряний простір держав ЄС та НАТО.

"У той час як у центрі Європи ці атаки можуть здаватися менш відчутними, на периферії ми маємо справу з регулярними інцидентами – кілька разів на місяць дрони входять у повітряний простір Румунії та НАТО", – зазначив Міруца.

Він підкреслив, що подібні порушення фіксуються не лише в Румунії, а фактично вздовж усього східного кордону ЄС.

Міністр наголосив, що Європейський Союз має адаптувати розподіл своїх оборонних ресурсів до нових загроз.

"Цілком очевидно, що ми повинні перегрупувати наші спроможності, щоб зменшити кількість таких інцидентів. Потенціал, який є в країнах ЄС, має бути більш ефективно розподілений для протидії російським дронам", – сказав він.

Раду Міруца також повідомив, що з початку 2026 року зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками.

"Якщо в центрі Європи такі ризики відчуваються менше, то на периферії вони є реальністю. Саме тому частину оборонних спроможностей варто переорієнтувати для захисту східного флангу", – додав він.

Лише на початку травня у Румунії лунала тривога через атаку рф.