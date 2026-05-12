США планують три нові військові бази в Гренландії – BBC

12 травня 2026, 12:02
Фото: b.dk
Вашингтон обговорює з Копенгагеном розширення військової присутності в Гренландії.

США ведуть переговори з Данією щодо відкриття трьох нових військових баз у Гренландії. 

Перемовини тривають на регулярній основі та, за словами поінформованих джерел, останнім часом демонструють прогрес, пише телеканал BBC.

За даними співрозмовників видання, Вашингтон прагне посилити свою військову присутність у південній частині Гренландії – автономної території Данії – у межах ширшої стратегії безпеки в Північній Атлантиці. Йдеться про райони між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, де фіксується активність російських і китайських морських сил.

Білий дім підтвердив факт переговорів на високому рівні з Данією та Гренландією, однак відмовився розкривати деталі. Водночас один із посадовців адміністрації США заявив, що переговори рухаються у позитивному напрямку і Вашингтон налаштований оптимістично.

За попередніми даними, американська сторона пропонує створення трьох баз, які можуть отримати особливий статус із розширеним американським контролем. Остаточних домовленостей між сторонами поки немає, а кількість об’єктів може змінитися.

Однією з імовірних локацій називають Нарсарсуак – район колишньої американської бази з аеродромною інфраструктурою. Інші об’єкти, ймовірно, також розміщуватимуться на вже існуючих військових або цивільних майданчиках, що дозволить мінімізувати витрати на будівництво.

Данія підтвердила, що діалог зі США щодо посилення військової присутності триває. Раніше Копенгаген вже заявляв про готовність обговорювати можливе розширення американської інфраструктури на острові.

Обговорення відбуваються на тлі політичної напруги довкола Гренландії, яка посилилася після заяв президента США Дональда Трампа щодо стратегічної важливості острова.

Зазначимо, на початку року США, Данія та Гренландія відновили переговори щодо арктичної безпеки

 
