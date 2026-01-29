США, Данія та Гренландія відновили переговори щодо арктичної безпеки

Представники трьох сторін зустрілися для врегулювання дипломатичної кризи навколо Гренландії.

Представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Зустрічі високопосадовців відбулися в середу після місяців напруженості між країнами. Данське Міністерство закордонних справ у письмовому коментарі наголосило, що переговори спрямовані на вирішення занепокоєнь Вашингтона щодо безпеки в Арктиці, водночас дотримуючись "червоних ліній" Копенгагена.

Державний секретар США Марко Рубіо 28 січня заявив, що Сполучені Штати беруть участь у технічних консультаціях щодо Гренландії з метою досягнення «позитивного» результату.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу в паризькому університеті Sciences Po підкреслив, що в переговорах існують червоні лінії, які не можна перетинати.

Раніше ми писали, що США відмовилися від ідеї силового захоплення Гренландії через ризик імпічменту Трампа.