Сирський попередив про активізацію росіян і розкрив плани зміцнення оборони

Він наголосив, що рф планує мобілізувати у 2026-му ще понад 400 тисяч військових — москва не збирається зупинятися.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що покращення погодних умов спонукало росіян активізуватися на фронті. Тож він провів нараду щодо оборонних рубежів, під час якої були виокремлені завдання — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони, перерахував він на своєму Tg-каналі.

Також головком заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій.

"Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання", — відзначив головком, додаючи, що від якості та швидкості цієї роботи залежить і стійкість оборони, і життя українських військових.

До того ж рф на фронті не збирається зупинятися. Сирський наголосив, що росіяни цьогоріч планують мобілізувати ще 409 тисяч військових.