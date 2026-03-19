Фінляндія знову очолила рейтинг найщасливіших країн світу. Україна на 111 місці

19 березня 2026, 09:43
Фото: korrespondent.net
Фінляндія знову очолила щорічний рейтинг World Happiness Report, зберігши титул найщасливішої країни світу дев'ятий рік поспіль. Україна посіла 111-те місце зі 147 — стільки ж, як і торік.

До першої десятки традиційно увійшли скандинавські країни. Порівняно з минулим роком змінився лише один учасник: Мексика поступилася місцем Швейцарії. Топ-10 виглядає так: Фінляндія, Ісландія, Данія, Коста-Рика, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Ізраїль, Люксембург і Швейцарія. Замикає рейтинг Афганістан.

Захід стає менш щасливим

Автори звіту за 2026 рік констатують: більшість західних промислово розвинених країн нині менш щасливі, ніж були у 2005–2010 роках. Негативні емоції поширюються по всьому світу, хоча позитивні все одно зустрічаються вдвічі частіше.

Особливо тривожна тенденція спостерігається серед молоді у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії — єдиних регіонах, де добробут молодих людей знизився порівняно з попереднім десятиліттям. У решті восьми з десяти регіонів молодь почувається краще, ніж раніше.

Соцмережі роблять підлітків нещасливішими

Окремий розділ звіту присвячений впливу соціальних мереж на молодь. Дослідження PISA серед 15-річних учнів у 47 країнах показало: підлітки, які проводять у соцмережах понад сім годин на день, мають значно нижчий рівень добробуту порівняно з тими, хто користується ними менше години.

Серед дівчат залежність пряма і чітка — що більше часу в мережі, то нижча задоволеність життям. Серед хлопців така тенденція характерна переважно для Західної Європи та англомовних країн.

При цьому важливу роль відіграє тип платформи: додатки, орієнтовані на живе спілкування, пов'язані з вищим рівнем щастя, тоді як алгоритмічні стрічки контенту за інтенсивного використання дають протилежний ефект.

щастярейтингФінляндія

