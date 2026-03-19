Іран атакував єдиний НПЗ у Саудівській Аравії, який працює в обхід Ормузької протоки

Іран атакував завод SAMREF на Червоному морі – єдиний НПЗ, який міг експортувати свою продукцію на інші ринки в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нафтопереробний завод SAMREF нафтового гіганта Saudi Aramco в порту Янбу на Червоному морі став мішенню повітряної атаки. Джерело Reuters підкреслило, що вплив обстрілу був мінімальним.

Іранський КВІР раніше видав попередження про евакуацію кільком нафтовим об'єктам у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, включаючи SAMREF.

Янбу наразі є єдиним експортним пунктом для будь-якої сирої нафти з арабських країн Перської затоки, оскільки Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай протікає п'ята частина світових поставок нафти.

Нагадаємо, кілька об’єктів із виробництва скрапленого природного газу державної компанії QatarEnergy вранці 19 березня знову зазнали ракетних ударів.