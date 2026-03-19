Трамп пообіцяв знищити іранське газове родовище після повторної атаки на Катар

Кілька об’єктів із виробництва скрапленого природного газу державної компанії QatarEnergy вранці 19 березня знову зазнали ракетних ударів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За їхніми даними, атака спричинила масштабні пожежі та завдала серйозних пошкоджень інфраструктурі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Напередодні Іран заявив про атаку на газове родовище Південний Парс, після чого Корпус вартових Ісламської революції пригрозив ударами по нафтових і газових об’єктах у країнах Перської затоки. Згодом під удар потрапив промисловий комплекс Рас-Лаффан у Катарі — найбільший у світі кластер із виробництва скрапленого газу. Значних пошкоджень зазнала також установка Pearl GTL із переробки газу.

У відповідь Катар оголосив військового аташе та аташе з питань безпеки при посольстві Ірану персонами нон грата та вимагав їхнього негайного виїзду з країни. У МЗС Катару заявили, що це рішення ухвалене у відповідь на "відверту агресію", яка порушує суверенітет і безпеку держави. Також у Досі засудили атаки на енергетичні об’єкти в Саудівській Аравії та ОАЕ, зазначивши, що Іран "перейшов усі червоні лінії".

Президент США Дональд Трамп заявив, що удар по родовищу Південний Парс завдав Ізраїль у межах подій на Близькому Сході, наголосивши, що США не були поінформовані про цю атаку, а Катар не мав до неї жодного стосунку.

Трамп також звинуватив Іран у "необґрунтованому та несправедливому" ударі по Катару та попередив, що у разі нових атак США можуть завдати потужного удару по газовому родовищу. За його словами, це буде удар "силою, якої Іран ще ніколи не бачив".