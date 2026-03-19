Дві партії російської нафти та газу прямують до Куби попри заборону Трампа

До Куби прямують два танкери з російськими нафтою і газом — вперше за три місяці, відколи острів фактично опинився в енергетичній ізоляції через ембарго президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Наступного тижня до берегів острова має прибути танкер Sea Horse під прапором Гонконгу з близько 27 тисячами тонн російського газу. Розслідувальна компанія Kpler встановила, що насправді це замасковане російське судно. Другий танкер — "Анатолій Колодкін" під російським прапором — везе понад 720 тисяч барелів нафти і прибуде орієнтовно 4 квітня.

Востаннє Куба отримувала нафту 9 січня — тоді її доставила Мексика. Відтоді постачання зупинилися під тиском Вашингтона. Венесуела, яка раніше була головним постачальником пального на острів, також вибула — після того, як США провели стрімку операцію і захопили президента країни Ніколаса Мадуро. Власний видобуток Куби покриває лише близько 40% потреб.

На тлі постачань МЗС росії заявило про "непохитну солідарність з владою і братнім народом Куби".

Трамп погрожує Кубі

Цього тижня Трамп зробив низку різких заяв щодо острова, натякнувши, що може "взятися за Кубу" після завершення операції проти Ірану та що США зможуть «робити з островом все, що захочуть» через енергетичну скруту.

Варто зазначити, що адміністрація Трампа до 11 квітня зняла санкції з російської нафти, яка вже завантажена на танкери, — через глобальне зростання цін на енергоносії внаслідок війни на Близькому Сході. Після ударів Ірану по катарському газовому родовищу вартість газу в Європі злетіла на 35%.