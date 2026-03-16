Спочатку Іран, потім Куба: Трамп зробив нову заяву
16 березня 2026, 10:31
Президент США повідомив про переговори з Кубою.
Сполучені Штати можуть незабаром досягти угоди з Кубою або ухвалити інші рішення щодо острівної держави.
Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One.
"Куба теж хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо те, що маємо зробити", – заявив Трамп.
Глава Білого дому вказав, що вважає, що з Кубою "щось станеться досить швидко".
"Ми ведемо переговори з Кубою, але спочатку займемося Іраном, а потім уже Кубою", – додав Трамп.
Президент Куби Мігель Діас-Канель 13 березня заявив, що країна розпочала переговори зі США на тлі однієї із найсерйозніших економічних криз, яку переживає країна за останні десятиріччя, повідомляє державна газета Granma.