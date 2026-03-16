Спочатку Іран, потім Куба: Трамп зробив нову заяву

16 березня 2026, 10:31
Президент США повідомив про переговори з Кубою.

Сполучені Штати можуть незабаром досягти угоди з Кубою або ухвалити інші рішення щодо острівної держави.

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One.

"Куба теж хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо те, що маємо зробити", – заявив Трамп.
 
Глава Білого дому вказав, що вважає, що з Кубою "щось станеться досить швидко".
 
 "Ми ведемо переговори з Кубою, але спочатку займемося Іраном, а потім уже Кубою", – додав Трамп. 
 
Президент Куби Мігель Діас-Канель 13 березня заявив, що країна розпочала переговори зі США на тлі однієї із найсерйозніших економічних криз, яку переживає країна за останні десятиріччя, повідомляє державна газета Granma.
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
