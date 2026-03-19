Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США несподівано виключили зі списку санкцій російських осіб і компанії

19 березня 2026, 08:58
США вивели із санкційного списку три компанії і трьох осіб, які пов'язані з росією. Причина таких дій не пояснюється.

Про це повідомляє пресслужба Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Згідно з рішенням OFAC, санкції зняли з:

  • Євгенії Тюрікової (громадянка рф, народилася в Севастополі й очолювала підрозділ підсанкційного "Сбербанку");
  • Бориса Воронцова (громадянин рф);
  • Берка Тюркена (громадянин Туреччини, глава турецької Bsb Group).
  • Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;
  • BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;
  • FUTURIS FZE.

За даними Мінфіну США, Берк Тюркен і пов'язані з ним компанії, включно з Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, брали участь у схемах, які забезпечували можливість закупівлі технологій для підсанкційних російських структур, зокрема пов'язаних із розвідслужбами рф.

Як зазначали у відомстві, йшлося про посередницьку діяльність, що включала організацію платежів, логістики та поставок через треті країни, що давало змогу обходити чинні обмеження і продовжувати доступ до необхідних технологічних компонентів.

Нещодавно Сполучені Штати послабили санкції проти росії: видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продавати партії російської нафти та нафтопродуктів, уже завантажені на танкери.

Ліцензія дозволяє продавати російські вантажі, які були завантажені на судна станом на 12 березня, і діятиме до 00:01 за східним часом США 11 квітня.

СШАросія окупантисанкціі проти росіївійна

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється