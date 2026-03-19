Лідери ЄС тиснуть на Орбана через блокування кредиту Україні

Прем’єр Угорщини прибув на саміт в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт лідерів ЄС у Брюсселі 19 березня, повторив, що не розблокуватиме рішення щодо надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

За його словами, Будапешт не підтримає фінансування, доки Україна не розблоковує поставки нафти, яка належить Угорщині. "Ми хотіли б отримати від українців нафту, яка нам належить, але яку вони зараз заблокували. Я ніколи не підтримаю тут жодного рішення, яке буде на користь України, поки угорці не зможуть отримати свою нафту", — заявив Орбан.

Рішення Орбана спричинило різку критику з боку інших лідерів ЄС. Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо назвав дії угорського політика зрадою європейської угоди та заявив, що Україну використовують як "зброю у виборчій кампанії". Прем’єр Люксембургу Люк Фріден наголосив, що ЄС може рухатися вперед навіть за блокування однієї країни, і підкреслив готовність об’єднано підтримувати Україну у фінансовому, військовому та гуманітарному вимірах.

Як повідомляє Reuters, лідери ЄС планують чинити тиск на Орбана, аби він зняв вето та дозволив реалізацію життєво важливого кредиту Україні, який було погоджено в грудні. Дипломати зазначають, що альтернативи виконанню угоди немає, а критика Будапешта стає дедалі відвертішою. Один із високопоставлених представників ЄС повідомив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела довгу телефонну розмову з Орбаном із чітким посланням: "Очікую, що ви поважатимете зобов’язання, які взяли на себе в Європейській Раді".

Водночас Орбан демонструє непоступливу позицію, а напруга між Києвом і Будапештом посилюється на тлі парламентської кампанії в Угорщині, де тема "української загрози" активно використовується в політичній боротьбі. Дипломати ЄС та українські посадовці сподіваються, що питання фінансування буде вирішене до початку квітня, коли Україні загрожує дефіцит коштів через блокування кредиту.