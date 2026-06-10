Більшість європейців підтримують збільшення оборонних видатків – опитування

Лише поляки хочуть купувати більше зброї у США, а більшість у всіх країнах не вірить, що Вашингтон захистить їх у разі нападу.

Більшість європейців підтримують збільшення видатків на національну оборону та закупівлю зброї європейського виробництва.

Про це свідчать дані Європейської ради з міжнародних відносин, які наводить Euractiv.

Дослідження, опубліковане в середу, охопило понад 18 тисяч респондентів із 15 країн, зокрема Австрії, Франції, Німеччини, Польщі, Швеції та Великої Британії. Опитування проводилося у травні 2026 року.

Більшість респондентів виступають за збільшення оборонних видатків. Винятком виявилася Італія, де більше опитаних висловилися проти. Більшість також підтримують закупівлю зброї у європейських країн, а не за межами континенту, знову ж таки крім Італії. Польща стала єдиною країною, де більшість висловилася за купівлю більшої кількості зброї у США.

Більшість респондентів у всіх 15 країнах не очікують захисту від США у разі нападу. Водночас більшість у всіх країнах, крім болгарії, вірять, що принаймні деякі європейські держави прийдуть їм на допомогу.

Попри скептицизм щодо США, опитані більше довіряють НАТО, ніж ідеї створення окремого оборонного форуму в рамках ЄС. Лише 29% вважають таку ідею хорошою, і жодна з 15 країн не показала більшості на її підтримку.